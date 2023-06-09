Putin doğruladı: Ukrayna karşı saldırısı kararı aldı! Trajedi bir girişim olacak! Korkutan gelişme
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusundaki kayıpların son günlerde arttığını belirterek, “Ukrayna’nın saldırısının başladığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Ukrayna ordusundaki stratejik rezervlerin kullanımı bunu gösteriyor.” dedi. Rusya ile kıyasıya rekabete girişen Ukrayna ile ilgili açıklamalar geldi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "3 gün içindeki bütün yönlerdeki çatışmalarda Ukrayna ordusunun 3 bin 715 asker kaybettiğini" dile getirerek, askeri teknik olarak 52 tank, 207 askeri zırhlı araç, 134 otomobil, 5 uçak, 2 helikopter, 48 obüs ve 53 insansız hava aracını vurduklarını açıklamıştı. Uluslararası Savaş Araştırmaları Enstitüs'ne göre Ukrayna'nın Rusya pozisyonlarına yönelik karşı saldırısı başladı. Önceden planlanmış bazı adımların yapılacağı bilgisi dahilinde gerçekleştiğini duyurdu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusundaki kayıpların son günlerde arttığını belirterek, “Ukrayna’nın saldırısının başladığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Ukrayna ordusundaki stratejik rezervlerin kullanımı bunu gösteriyor.” dedi.
Putin, Rus ordusu ile Ukrayna ordusu arasındaki çatışmalara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Ukrayna ordusundaki kayıpların son günlerde hızla arttığını anlatan Putin, söz konusu kayıpların “3’e 1” oranından çok daha fazla olduğunu söyledi.
Putin, Ukrayna ordusunun karşı saldırıya geçtiğini vurgulayarak, “Ukrayna’nın saldırısının başladığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Ukrayna ordusundaki stratejik rezervlerin kullanımı bunu gösteriyor.” ifadesini kullandı.
Saldırı neticesinde Ukrayna’nın hedeflerine ulaşamadığını belirten Putin, “Çatışmalar son 5 gündür yoğun şekilde devam ediyor. Ukrayna birlikleri, askerlerimizin cesareti ve düzgün örgütlenmesi sayesinde hiçbir noktada hedeflerine ulaşamadı.” dedi.
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Uğradığı kayıplara rağmen, Ukrayna ordusunun hala saldırı potansiyeline sahip olduğuna işaret eden Putin, Rus ordusunun ortaya çıkan duruma dair gerçekçi bir yaklaşım sergilediğini ifade etti.
Putin, söz konusu kayıpların bir trajedi olduğunu belirterek, "Bu trajedi son yıllarda yaşananların sonucu ve bunun tüm sorumlusu mevcut Ukrayna yönetimidir." açıklamasında bulundu.
Rus savunma sanayisine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Putin, “Hala yeterli modern silahlarımız yok ama ülkenin sanayisi, savunma sanayisi ve askeri-sanayi kompleksi hızla gelişiyor ve savunma sanayisinin önündeki tüm görevleri kesinlikle yerine getireceğinden eminim. Modern silahların üretimi yoğun şekilde artırılıyor.” şeklinde konuştu.
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