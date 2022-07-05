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Dünya İtalya'dan Türkiye kararı
Dünya

İtalya'dan Türkiye kararı

İtalya Başbakanı Mario Draghi, bugün siyasi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geliyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 09:39:00 -
İtalya'dan Türkiye kararı

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak bugün Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi resmi törenle karşılayacak.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Türkiye ziyareti kapsamında bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye-İtalya Üçüncü Hükümetlerarası Zirve Toplantısı'na başkanlık edecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ilgili bakanların katılımıyla yapılacak zirvede, Türkiye-İtalya ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Draghi'nin temasları sırasında, stratejik ortak ve NATO müttefiki İtalya'yla ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve küresel sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

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