İtalya'dan bomba itiraf: Türkiye olmadan Doğu Akdeniz'de çözüm olmaz

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, Diplomasi Muhabirleri Derneği (DMD) üyesi gazetecilerin, Türkiye-İtalya ilişkilerine ve bölgesel gelişmelere dair yönelttiği soruları çevrim içi düzenlenen toplantıda yanıtladı.

Doğu Akdeniz'den çıkarılan gazın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) üzerinden Yunanistan'a oradan da İtalya'ya ulaştırılmasını hedefleyen East-Med Gaz Forumuna ilişkin bir soru üzerine Gaiani, Forumu, "Akdeniz'de enerji kaynakları geliştirmekle ilgilenen ülkeler arasındaki iş birliğini geliştirmenin bir yolu olarak gördüklerini" söyledi.

Gaiani, Forumun olabildiğince kapsayıcı olmasını istediklerini belirterek, "Türkiye ve Foruma üye olan kimi ülkeler arasında öne çıkan bazı sorunlar olduğunu biliyoruz. Türkiye ile Yunanistan arasında bir dizi görüşmeden sonra diyaloğun yeniden başlamasından çok memnunuz. İki ülkenin bu görüşmelere devam etmesi, mevcut sorunları netleştirmeye ve mümkünse çözmeye çalışmasından memnuniyet duyuyoruz." şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin katılımı olmadan bölgede çözüm olmaz"

Doğu Akdeniz'de önemli enerji kaynakları bulunduğuna inandıklarını dile getiren Gaiani, şöyle devam etti:

"Bu kaynakların sorunlara çözüm bulmak için ülkeleri bir araya getirecek bir unsur olmasını umuyoruz. En uzun kıyı şeridine sahip Türkiye'nin, bu bölgenin bir parçası olduğuna güçlü şekilde inanıyoruz. Türkiye'nin adil katılımı olmadan bu bölgede sürdürülebilir bir çözüme ulaşılamayacağını düşünüyorum.

Sorunların çözülememesi halinde gazın olduğu yerde, denizin altında kalması ve herkesin kaybetmesi riski açıkça ortada. Bu yüzden her zaman daha fazla diyalog, daha fazla iş birliği istiyoruz ve buradan hareketle East-Med Gaz Forumuna katılıyoruz."

"Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin geliştiğini görmekten memnunum"

Mısır'ın Türkiye'nin Birleşmiş Milletlere (BM) bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını dikkate alarak 18 numaralı parselde ilan ettiği ruhsat ihalesine ve bunun Türkiye tarafından olumlu karşılanmasına ilişkin görüşü sorulan Gaiani, bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Gaiani, "Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin olumlu yönde geliştiğini görmekten çok memnunum. Bu ülkeler hem Akdeniz'de çok önemli ortaklardır hem de bölgedeki ilgili aktörlerdir. Bu gelişmenin çok olumlu olduğunu düşünüyorum, memnuniyetle karşılıyoruz ve bu olumlu eğilimin ilgili tüm tarafların katkısıyla devam etmesini umuyoruz." diye konuştu.

"Türk hükümetinin çözüme çok olumlu katkı sağladığını düşünüyorum"

Libya'ya ilişkin gelişmeler hakkındaki bir soru üzerine Gaiani, Libya'da Ulusal Birlik Hükümetinin Temsilciler Meclisinden güvenoyu almasına dikkati çekti.

Gaiani, Ulusal Birlik Hükümetine yönelik bu geniş çaptaki desteğin olumlu bir gelişme olduğunun altını çizerek, "Bu durum, Libyalılar tarafından yürütülen sürecin, krize siyasi bir çözüm getirdiğini de gösteriyor. Libya konusuna dahil olan tüm ülkelerin şimdi bu olumlu değişime katkı sunmaya çalışacağına eminim." dedi.

Libya'da tek çözümün siyasi çözüm olduğunun altını çizen Gaiani, şu ifadeleri kullandı:

"İtalya ile oldukça yakın çalışan Türk hükümetinin de bu çözüme çok olumlu katkı sağladığını düşünüyorum. Bence bu çok önemli adım, olumlu bir eğilim getirecek ve (Libya'daki) askeri mevcudiyetle ilgili meseleler giderek çözülecektir. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Ülkenin istikrarı için, Libya meselelerine ilişkin İtalya ve Türkiye arasındaki çok yakın diyaloğu sürdüreceğiz."

Gaiani, Libya'nın sadece ekonomik açıdan değil, bölgenin güvenliği için terörizmi, göç akışını kontrol etme konusunda da önemli bir ortak olduğuna ve konuya ilişkin Berlin sürecine desteğine dikkati çekerek, "Türkiye'nin katkısıyla birlikte BM himayesinde başlayan süreci de desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci

Gaiani, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine ilişkin "Ülkemiz, AB içinde, Türkiye ile diyaloğu artırmaya ve olumlu gündeme sahip olmaya yönelik ihtiyacı en güçlü şekilde destekleyenler arasındadır." dedi.

Türkiye'nin dünyadaki en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğunu hatırlatan Gaiani, mültecilere yönelik çabalarında Türkiye'ye yönelik desteğin sürmesi gerektiğini belirtti.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesine destek verdi

Gaiani, "Türkiye ve AB'nin büyümesi için çok önemli bir unsur olan Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunu ele almanın hem AB'nin hem de Türkiye'nin yararına olduğuna inanıyoruz. Türkiye ile AB arasındaki diyaloğu kolaylaştırmaya, katılım sürecini desteklemeye ve NATO çerçevesinde Türkiye ile iş birliğine devam etmeye kararlıyız." ifadesini kullandı.

Türkiye güçlü bir müttefik

Türkiye'yi "NATO içinde önemli bir ortak ve çok önemli bir müttefik" olarak niteleyen Gaiani, iki ülkenin gerçek dostluğa ve devam eden diyaloğa dayalı şekilde ikili ilişkilerin, ticaret ve yatırımların gelişmesine yönelik çabalarının devam edeceğini vurguladı.

Koronavirüsle mücadele

Büyükelçi Gaiani, modern zamanların en ciddi krizi olarak nitelediği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde olağanüstü bir dönemden geçildiğinin altını çizerek, İtalya'nın ilk dönemde salgından en ağır şekilde etkilenen ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'ye bu dönemde ülkesine verdiği hızlı destek için de teşekkür eden Gaiani, "Türkiye, bu salgının ciddiyeti ve bunun tamamen beklenmedik bir şey olduğu gerçeğini hesaba katarak iyi bir performans gösterdi." dedi.

Türk sağlık sistemine hayran kaldı

Türk sağlık sistemini "bölgesel bir zenginlik" olarak nitelendiren Gaiani, "Türkiye'nin bu korkunç zorlukla mücadelesini, halkın da takdir ettiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Gaiani, yaz mevsimi yaklaşırken Avrupa ülkelerinin seyahat konusunda nasıl bir tutum alacağına ilişkin ise durumun nasıl gelişeceğini tahmin etmenin zor olduğunu söyleyerek, "Yaz aylarında nerede olacağımızı bilmiyoruz. Aşılama kampanyasıyla ne kadar hızlı ilerleyeceğimize bağlı." diye konuştu.

Türkiye'deki aşılama hızından etkilendiğini belirten Gaiani, mutasyona uğramış virüsün görülmesinde artış oldukça İtalya'nın daha sıkı önlemler uygulayabileceğini vurguladı.

Türkiye çok iyi iş çıkardı

Gaiani, Türkiye'nin, bu çok zor küresel duruma rağmen ekonomide iyi performans gösteren ülkelerden biri olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'nin salgınla yüzleşmekle, ekonomiyi çalışır durumda tutmak arasında bir yol bulmada çok iyi olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'ye doğrudan yatırım akışının İtalya'nın güveninin göstergesi olduğunu söyleyen Gaiani, ülkesinin 2019'da yabancı yatırımda ilk sırada yer aldığını belirtti. Gaiani, Türkiye'deki iş insanlarının da yaptıkları yatırımlarından memnun olduğunu ve Türkiye'ye güvendiğini kaydetti.