Dünya İtalya'daki İsrail Karşıtı Protestoda Çatışma: Bologna Sokakları Savaşı Andırdı
Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İtalya'nın Bologna kentinde, yerel takım Virtus ile İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımları arasındaki EuroLeague maçı öncesinde binlerce Filistin yanlısı gösterici sokağa döküldü. İsrail'i soykırımla suçlayan göstericiler ile polis arasında tazyikli su, molotof kokteyli ve havai fişeklerin kullanıldığı şiddetli çatışmalar yaşandı.

İtalya'nın Bologna kentinde, İsrail'in Gazze'deki uygulamalarını protesto etmek amacıyla binlerce kişi, Maccabi Tel Aviv basketbol takımının şehre gelişini protesto etti.

Filistin yanlısı göstericiler, İsrail'in uluslararası spor müsabakalarından men edilmesini talep ederken, protesto kısa sürede şiddetli çatışmalara dönüştü.

 

POLİS VE GÖSTERİCİLER ARASINDA GERİLİM YÜKSELDİ

Bologna sokaklarında "Özgür Filistin" sloganlarıyla yürüyen göstericiler, maçın oynandığı alana yaklaştıkça polis barikatıyla karşılaştı.

Çatışmanın tırmanmasıyla göstericiler polise molotof kokteyli ve havai fişek atarken, polis de kalabalığı dağıtmak için tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

İtalyan medyası, çatışmaların adeta bir gerilla savaşını andırdığını yazdı.

 

SOKAKLAR SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Göstericiler, çevredeki şantiyelerden aldıkları malzemeleri kullanarak sokaklarda barikatlar kurdu ve bu barikatları ateşe verdi.

Atılan havai fişekler ve sis bombaları nedeniyle kent sokakları yoğun duman altında kaldı ve İtalyan basını bu durumu "savaş alanı" benzetmesiyle aktardı.

İtalyan yetkililer, protesto gösterisine yaklaşık beş bin kişinin katıldığını ve çatışmaların maçın oynandığı alandan uzakta gerçekleştiğini bildirdi.

 

Üç...Hilal...

Uyuyun Arap Satılmış Devletleri ve bu Mezalime Sessiz kalan Diğer devletle ve halkları YUH olsun.Sizlere. Bu katillerin Hertürlü Spor faaliyetlerini Ülkelerinde Oynatan Alçak korkak Ses çıkarmayanlarında ALLAH belasını versin . yaşasın CEHENNEM. Kahrolsun Katil İsrail Soykırımına Destek veren.Seyirci kalanDevletlerede Lanet olsun bu.gece İtalyada Protesto Edenler Herbiri KARAMANDIRLAR. Allah bu iyi kalpli insanlarıda Doğru yola Nasip etsin iñşaallah. Yaratık Mahlukat Kail Beni İsraili leride bu Dünyada Allah Yok.etsin.

Salih

Yahudi siyonist kulak tıkayan Suudi Arabistan BAE ve diğer müslüman devlet idareciler ve Müslüman halkı Allah cc korkun Suudi Arabistan BAE idareci idare eden Yahudi siyonist zihniyeti zalimlerden korkmayın o hainler yok olacak inşaallah Allah cc tez zamanda yok eylesin Yahudi siyonist kafirlere ses çıkarmayan Suudi Arabistan BAE yöneticileri nı amin amin amin
