İtalya'daki İsrail Karşıtı Protestoda Çatışma: Bologna Sokakları Savaşı Andırdı

İtalya'nın Bologna kentinde, İsrail'in Gazze'deki uygulamalarını protesto etmek amacıyla binlerce kişi, Maccabi Tel Aviv basketbol takımının şehre gelişini protesto etti.

Filistin yanlısı göstericiler, İsrail'in uluslararası spor müsabakalarından men edilmesini talep ederken, protesto kısa sürede şiddetli çatışmalara dönüştü.

POLİS VE GÖSTERİCİLER ARASINDA GERİLİM YÜKSELDİ

Bologna sokaklarında "Özgür Filistin" sloganlarıyla yürüyen göstericiler, maçın oynandığı alana yaklaştıkça polis barikatıyla karşılaştı.

Çatışmanın tırmanmasıyla göstericiler polise molotof kokteyli ve havai fişek atarken, polis de kalabalığı dağıtmak için tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

İtalyan medyası, çatışmaların adeta bir gerilla savaşını andırdığını yazdı.

SOKAKLAR SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Göstericiler, çevredeki şantiyelerden aldıkları malzemeleri kullanarak sokaklarda barikatlar kurdu ve bu barikatları ateşe verdi.

Atılan havai fişekler ve sis bombaları nedeniyle kent sokakları yoğun duman altında kaldı ve İtalyan basını bu durumu "savaş alanı" benzetmesiyle aktardı.

İtalyan yetkililer, protesto gösterisine yaklaşık beş bin kişinin katıldığını ve çatışmaların maçın oynandığı alandan uzakta gerçekleştiğini bildirdi.

