İtalya'da Yunus Akgün sürprizi

Adana Demirspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Yunus Akgün hakkında İtalyan basınından flaş bir iddia geldi.

Bu sezon Galatasaray'dan kiralık olarak Adana Demirspor'un yolunu tutan ve gösterdiği performansla kendisine hayran bırakan Yunus Akgün, Avrupa Devleri'nin de ilgisini çekmeyi başardı.

2017 yılında 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda İtalyan kulüplerinin radarına giriş yapan ve gözlemcilerin gözdesi haline gelen Yunus Akgün, Adana Demirspor teknik direktörü Vincenzo Montella'nın elinde adeta parlıyor.

İtalyan medyası da Yunus Akgün'ün bu performansını sayfalarına taşıdı. Calciomercato'da yer alan habere göre; genç futbolcu yeni Cengiz Ünder olarak anılıyor. Haberde İtalyan devleri Fiorentina, Lazio ve Roma'nın Yunus Akgün'ün performansını yakından takip ettiği belirtiliyor.

Piyasa değeri 2.1 milyon euro olarak gösterilen genç futbolcunun geleceği şimdiden futbol kamuoyunda büyük merak konusu oldu.