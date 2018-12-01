İtalya'da "yaşlılık yaşı" 75'in üzerine çıkarıldı

MADRİD (AA) - İtalyan Toplumu Geriatri Bilimi Ulusal Kongresi, insanlarda yaşam süresinin son yıllarda arttığına vurgu yaparak, İtalya'da "yaşlılık yaşı"nın 75'in üzeri olarak düşünüldüğünü açıkladı.

Başkent Roma'da yapılan kongrede, spor, sağlıklı gıda ve yaşam stilinin İtalyanların yaşam süresini uzattığına işaret edildi. Kongrede sunulan İtalya'daki istatistiklere göre, bu dönemde 65 yaşındaki birisinin 30 yıl öncesinin 40-45 yaşlarındaki birisiyle aynı fiziksel özelliğe sahip olduğu, 75 yaşındaki bir bireyin de 1980 yılında 55 yaşında olan birisinin sağlık ve fiziki şartlarında olduğu belirtildi.

Bugünkü şartlarda İtalya'da yaşam süresinin erkeklerde 82-83, kadınlarda ise 85 yıl olduğunu kaydeden geriatri doktorları, bu yüzden yaşlılık yaşının da günümüz şartlarında 75 ve üzeri olarak kabul edilmesi gerektiğini savundu.

Floransa Üniversitesinde de görev yapan Careggi Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Niccolo Marchionni, "Demografi verileri bize İtalya'da yaşam sürelerinin 1900'lü yılların başlarına göre 20 yaş arttığını gösteriyor. Sadece 60 ila 75 yaşlarındaki halkın büyük çoğunluğunun çok iyi sağlık şartlarında olması değil, hastalıkların gelişiminin geciktirilmesi ve ölüm yaşlarının artması da yaşlılık yaşının arttığını gösteriyor. Günümüzde 65 yaşındaki bir birey artık kendisini yaşlı olarak görmüyor." ifadelerini kullandı.