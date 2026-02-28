  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu nasıl öğretmen! Yaptığı rezillik kamerada Evlatlarımızı zehirlemek isteyenlerin yalan balonu patladı! Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu tartışmalara noktayı koydu Yıl 1994, yer İstanbul! ‘Erdoğan’ın hayatıma dokunan ilk olayı’ TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit: Sırada savaş uçağı motoru var Tosyalı’dan BMC alımında kullanılan kredinin geri ödenmediği iddiasına yalanlama Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan 28 Şubat mesajı En yakın müttefiklerindendi! Çin’den flaş İran açıklaması Epstein'in ölümünü herkesten önce duyurdu! "Nasıl bildiğimi sormayın ama...." Siyonist uşağı ABD Büyükelçisinden elçilik çalışanlarına “kaçın” mesajı! Siyonistler daha büyük bir kötülük mü hazırlıyor? CHP’li Veli Ağbaba film seti kurdu! Ramazan kolisi değil reklam kolisi
Dünya İtalya’da tramvay faciası: Raydan çıkan vagon dükkana daldı 2 ölü 38 yaralı
Dünya

İtalya’da tramvay faciası: Raydan çıkan vagon dükkana daldı 2 ölü 38 yaralı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İtalya’da tramvay faciası: Raydan çıkan vagon dükkana daldı 2 ölü 38 yaralı

İtalya'nın Milano şehrinde raydan çıkan tramvay, ortalığı savaş alanına çevirdi. Yayalara ve araçlara çarptıktan sonra bir dükkana dalarak durabilen tramvay kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi ise yaralandı.

İtalya'nın Milano kentinde gece saatlerinde dehşet anları yaşandı.

Şehir içi ulaşımın can damarlarından olan 9 numaralı hat üzerinde seyreden tramvay, Vittorio Veneto Bulvarı'nda bilinmeyen bir nedenle raylardan çıktı.

Kontrolden çıkan dev vagon, yol üzerindeki yayaları ve araçları altına alarak savruldu.

Durdurulamayan tramvay, son olarak bir binanın zemin katında bulunan dükkana çarparak durabildi.

Feci kazada, tramvayın çarptığı bir yaya ile vagonun içindeki bir yolcu yaşamını yitirdi.

Hastanelere kaldırılan 38 yaralının tedavisi ise devam ediyor.

İTALYAN HÜKÜMETİNDEN TAZİYE VE ADLİ SÜREÇ

Korkunç olayın ardından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni yazılı bir açıklama yayımlayarak Milano şehriyle dayanışma içinde olduklarını belirtti ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Milano Cumhuriyet Başsavcılığı ise vakit kaybetmeden harekete geçti.

Kazayla ilgili "taksirle öldürme ve yaralama" suçlamalarıyla adli soruşturma başlatılırken, kazadan sağ kurtulan tramvay sürücüsünün "şüpheli" sıfatıyla ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

Kış Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapan İtalya şokta! Çığ düşmesi sonucu 4 kişi öldü
Kış Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapan İtalya şokta! Çığ düşmesi sonucu 4 kişi öldü

Dünya

Kış Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapan İtalya şokta! Çığ düşmesi sonucu 4 kişi öldü

Yunanistan ve İtalya panikte! Libya'nın petrolü ve gazı Türkiye yolunda
Yunanistan ve İtalya panikte! Libya'nın petrolü ve gazı Türkiye yolunda

Gündem

Yunanistan ve İtalya panikte! Libya'nın petrolü ve gazı Türkiye yolunda

F-16 kazası... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
F-16 kazası... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama

Gündem

F-16 kazası... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama

Kazakistan’da dehşet: kafede gaz patlaması, 7 ölü 19 yaralı
Kazakistan’da dehşet: kafede gaz patlaması, 7 ölü 19 yaralı

Dünya

Kazakistan’da dehşet: kafede gaz patlaması, 7 ölü 19 yaralı

Eskişehir’de korkunç kaza
Eskişehir’de korkunç kaza

Gündem

Eskişehir’de korkunç kaza

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23