İtalya’da tramvay faciası: Raydan çıkan vagon dükkana daldı 2 ölü 38 yaralı

İtalya'nın Milano kentinde gece saatlerinde dehşet anları yaşandı.

Şehir içi ulaşımın can damarlarından olan 9 numaralı hat üzerinde seyreden tramvay, Vittorio Veneto Bulvarı'nda bilinmeyen bir nedenle raylardan çıktı.

Kontrolden çıkan dev vagon, yol üzerindeki yayaları ve araçları altına alarak savruldu.

Durdurulamayan tramvay, son olarak bir binanın zemin katında bulunan dükkana çarparak durabildi.

Feci kazada, tramvayın çarptığı bir yaya ile vagonun içindeki bir yolcu yaşamını yitirdi.

Hastanelere kaldırılan 38 yaralının tedavisi ise devam ediyor.

İTALYAN HÜKÜMETİNDEN TAZİYE VE ADLİ SÜREÇ

Korkunç olayın ardından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni yazılı bir açıklama yayımlayarak Milano şehriyle dayanışma içinde olduklarını belirtti ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Milano Cumhuriyet Başsavcılığı ise vakit kaybetmeden harekete geçti.

Kazayla ilgili "taksirle öldürme ve yaralama" suçlamalarıyla adli soruşturma başlatılırken, kazadan sağ kurtulan tramvay sürücüsünün "şüpheli" sıfatıyla ifadesine başvurulacağı öğrenildi.