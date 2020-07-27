  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İtalya'da "tehlikeli ayı" ikinci kez kafesinden kaçtı

Yeniakit Publisher
2020-07-27 20:44:55 -
İtalya'da "tehlikeli ayı" ikinci kez kafesinden kaçtı

ROMA (AA) - İtalya'nın kuzeyindeki Trento'da "M49" adıyla bilinen tehlikeli ayı, kafesinden bir kez daha kaçmayı başardı.

Trentino Özerk Yönetim Başkanı Maurizio Fugatti, yaptığı açıklamada, "Papillon" takma ismiyle de anılan daha çok "M49" olarak bilinen ayının, kafesinden kaçarak, özgür kaldığını belirtti.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, hayvanın elektrikli bariyerini kırarak, kaçtığı ifade edildi.

Orman korucularının "M49"u Marzola tepesi etrafında gördükleri bildirildi.

Çevre Bakanı Sergio Costa, daha önceki firarı sırasında yaptığı uyarıyı tekrar ederek, "O kesinlikle öldürülmemeli. O yaşamalı. Kilitlenmemesini ve öldürülmemesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu ayı, geçen yıl da benzer şekilde kafesinden kaçmayı başarmıştı. Ayının üstüne ilk kaçışından sonra radyo vericiler yerleştirilmişti.

Trento ve çevresinde 100 kadar boz ayının olduğu tahmin ediliyor.

Bu arada, aynı bölgede geçen ay avcı bir baba-oğula saldıran bir başka boz ayının vurulmasına izin çıkması kamuoyunda tepki çekmiş, Çevre Bakanlığı da ayının vurulmaması için girişimde bulunmuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı