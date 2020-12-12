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Aktüel İtalya'da son 24 saatte 649 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Aktüel

İtalya'da son 24 saatte 649 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-12-12 19:57:16 -
İtalya'da son 24 saatte 649 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

ROMA (AA) - İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 649 artarak, 64 bin 36 oldu.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 19 bin 903 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan beri virüs kapan kişi sayısı toplam 1 milyon 825 bin 775 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 684 bin 848'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 3 bin 199'a geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 649 artarak, 64 bin 36'a çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 24 bin 728 artarak, 1 milyon 76 bin 891 oldu.

- "Ölü sayıları en son düşecek verilerdir"

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Başkanı Prof. Silvio Brusaferro, salgının gidişatını değerlendirdiği haftalık basın toplantısında, Avrupa ve İtalya'daki yeni vaka sayılarında kademeli bir düşüş olduğunu belirterek, "Yine de halen önemli sayıda pozitif var. İtalya'nın tüm bölgelerinde kiminde daha hafif kiminde daha istikrarlı da olsa düşüş var. Vaka sayısı, son 14 günde 100 bin kişide 455 vakaya, 7 günde 100 bin kişide 193 vakaya kadar geriledi. Bu veriler, salgında vaka sayısını hafifletmeden kontrol altına alamayacağımızı gösteriyor. Ayrıca Rt endeksi (Virüs bulaşma katsayısı), bir bölge hariç diğerlerinde 1'in altında seyrediyor." ifadelerini kullandı.

Yaklaşan Noel Bayramı ve yılbaşı tatiline değinen Brusaferro, "Tedbirlerde gevşemenin vakalarda artışa neden olmasından kesinlikle kaçınmalıyız. Ocak ayında yeni vaka sayılarının düşük olması için tatil döneminde azami çaba gösterilmelidir." dedi.

İtalya’da yüksek seyreden günlük ölü sayılarına da işaret eden Brusaffero, "Ölü sayıları en son düşecek verilerdir. Kovid-19'dan kaynaklanan ölümleri analiz ediyoruz. Yaşlı nüfusun çok olduğu pek çok ülkede bu ortak bir gerçek." diye konuştu.

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