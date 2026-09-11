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Gündem İtalya’da sokaklar alev alev! 75 kentte hayat durdu, milyonlar Filistin için ayağa kalktı!
Gündem

İtalya’da sokaklar alev alev! 75 kentte hayat durdu, milyonlar Filistin için ayağa kalktı!

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin Filistin Devleti’ni tanımayı reddeden skandal tutumuna karşı halk sokaklara döküldü. Ülke genelinde 75’ten fazla şehirde İsrail’in tamamen boykot edilmesi ve katil rejimle tüm bağların koparılması talebiyle tarihi bir genel grev başlatıldı. Milano, Napoli, Floransa ve Torino başta olmak üzere büyük kentlerin meydanları milyonlarca Filistin sevdalısıyla dolup taşarken; ulaşım, eğitim ve lojistik hatları 24 saat boyunca adeta kilitlendi.

İtalya'nın 75'ten fazla kentinde, İsrail'in tamamen boykot edilmesi ve tüm bağların koparılması talebiyle ülke çapında genel grev düzenlendi.

▪️İtalya, Başbakanı Meloni'nin Filistin Devleti'ni tanımayı reddetmesinin ardından Filistin destekçisi kalabalıklar sokaklara indi.

▪️Milano, Napoli, Floransa ve Torino gibi büyük şehirlerin sokakları milyonlarca protestocuyla doldu.

▪️Ülkede ulaşım, eğitim, lojistik ve diğer sektörleri etkileyen ve çok sayıda işçi sendikasının katıldığı genel grev nedeniyle 24 saat boyunca felç oldu.

▪️Filistin yanlısı liman işçileri, İsrail'e silah gönderilmesini engellemek için önemli limanlara erişimi engelleyerek birçok bölgede lojistiğin durmasına yol açtı.

▪️Milano'da ise polisin merkez istasyon yakınlarında göstericilerle çatışması ve kalabalığı kontrol altına almak için göz yaşartıcı gaz kullanması sonucu sokaklarda kaos yaşandı.

 

Protestocular şunları talep etti:

1) Filistin Devleti'nin tanınması.

2) İsrail'e silah satışlarının durdurulması.

3) Netanyahu hükümetine yaptırımlar.

4) Gazze'deki soykırımın sona ermesi.

Kaynak: ElTurco

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Yorumlar

hasel

Helal olsun İtalyanlara.Bu kadar katliamlara karşı vb haydutluklara karşı geçte olsa Avrupa insanı uyanmaya başladı.
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