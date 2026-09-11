İtalya’da sokaklar alev alev! 75 kentte hayat durdu, milyonlar Filistin için ayağa kalktı!

İtalya'nın 75'ten fazla kentinde, İsrail'in tamamen boykot edilmesi ve tüm bağların koparılması talebiyle ülke çapında genel grev düzenlendi.

▪️İtalya, Başbakanı Meloni'nin Filistin Devleti'ni tanımayı reddetmesinin ardından Filistin destekçisi kalabalıklar sokaklara indi.

▪️Milano, Napoli, Floransa ve Torino gibi büyük şehirlerin sokakları milyonlarca protestocuyla doldu.

▪️Ülkede ulaşım, eğitim, lojistik ve diğer sektörleri etkileyen ve çok sayıda işçi sendikasının katıldığı genel grev nedeniyle 24 saat boyunca felç oldu.

▪️Filistin yanlısı liman işçileri, İsrail'e silah gönderilmesini engellemek için önemli limanlara erişimi engelleyerek birçok bölgede lojistiğin durmasına yol açtı.

▪️Milano'da ise polisin merkez istasyon yakınlarında göstericilerle çatışması ve kalabalığı kontrol altına almak için göz yaşartıcı gaz kullanması sonucu sokaklarda kaos yaşandı.

Protestocular şunları talep etti:

1) Filistin Devleti'nin tanınması.

2) İsrail'e silah satışlarının durdurulması.

3) Netanyahu hükümetine yaptırımlar.

4) Gazze'deki soykırımın sona ermesi.

Kaynak: ElTurco