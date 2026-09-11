Ezgi Apartmanı davasında bir karar daha! Başsavcılığın tahliye itirazına mahkemeden ret geldi!
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Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı’na ilişkin davada yeni bir hukuki gelişme yaşandı.
Sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hakkında verilen 8 yıl hapis cezası ve tahliye kararına Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi. İtirazı değerlendiren Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, talebi reddederek dosyayı bir üst mahkemeye gönderdi.
Sanıklar hakkında verilen tahliye kararının ardından Başsavcılık, tutukluluk halinin devam etmesi yönünde hukuki süreç başlatmıştı. Yerel mahkemenin reddetmesi üzerine dosya, nihai değerlendirme yapılmak üzere üst mahkemeye devredildi.
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