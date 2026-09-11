‘Benim Dünyam’ dediler: Gençlerden örnek çevre hareketi!

Varto Gençlik Merkezi gönüllü gençlerinden Emircan Ataç ise, "Bugün sadece çöpleri toplamak için değil, geleceğimize ve çevremize sahip çıkmak için bir aradayız. Daha temiz ve yaşanabilir bir çevre için hep birlikte duyarlı olalım" şeklinde konuştu.