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‘Benim Dünyam’ dediler: Gençlerden örnek çevre hareketi!

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IHA Giriş Tarihi:

‘Benim Dünyam’ dediler: Gençlerden örnek çevre hareketi!

Muş’un Varto ilçesinde Varto Gençlik Merkezi gönüllüleri, "Benim çöpüm değil ama benim dünyam" sloganıyla piknik alanında çevre temizliği yaparak farkındalık oluşturdu.

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Foto - ‘Benim Dünyam’ dediler: Gençlerden örnek çevre hareketi!

Varto Gençlik Merkezi gönüllüleri, Tepe köyü mevkiinde bulunan piknik alanında "Benim çöpüm değil ama benim dünyam" sloganıyla çevre temizliği gerçekleştirdi. Doğanın korunmasına ve çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturulmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmada gönüllüler, piknik alanındaki çöpleri toplayarak çevrenin temizlenmesine katkı sağladı. Gönüllüler, çevrenin temiz tutulması ve doğaya sahip çıkılması konusunda vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu.

#2
Foto - ‘Benim Dünyam’ dediler: Gençlerden örnek çevre hareketi!

Varto Gençlik Merkezi Müdürü İsmail Özkan, çevre temizliğine dikkat çekerek, "Varto Gençlik Merkezi ailesi olarak, Tepeköy mevkiinde bulunan mesire alanımızı 'Daha Temiz Bir Çevre İçin El Ele' sloganıyla gönüllü gençlerimizle birlikte temizledik. Daha temiz ve yaşanabilir bir çevre için el ele vermeye devam edeceğiz" dedi.

#3
Foto - ‘Benim Dünyam’ dediler: Gençlerden örnek çevre hareketi!

Çevre temizliğine katılan gönüllü gençlerden Fatma Çelik, "Varto Gençlik Merkezi olarak gençlik liderlerimiz ve gönüllü gençlerimizle birlikte çevremizi korumak ve temiz tutmak amacıyla mesire alanımızda temizlik çalışması gerçekleştiriyoruz. Daha temiz ve yaşanabilir bir çevre için lütfen çöplerimizi yere atmayalım" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - ‘Benim Dünyam’ dediler: Gençlerden örnek çevre hareketi!

Varto Gençlik Merkezi gönüllü gençlerinden Emircan Ataç ise, "Bugün sadece çöpleri toplamak için değil, geleceğimize ve çevremize sahip çıkmak için bir aradayız. Daha temiz ve yaşanabilir bir çevre için hep birlikte duyarlı olalım" şeklinde konuştu.

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