98’lik ablaya doğum günü kutlaması! Rahmi Koç bu kez şarapsız masada

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel, 98'inci yaş gününü Dr. Koray Erdoğan'ın sahibi olduğu Ataşehir'deki L'Olivetto Restaurant'ta kutladı. Doğum günü kutlamasında ablasını yalnız bırakmayan Rahmi Koç bu kez şarap ve votka içmedi.

Zira Koç bugüne dek birçok kez yemekte görüntü vermiş ve Allah'ın haram kıldığı şarap, viski gibi necis içecekler tercih etmişti.

Balıkçı Kahraman Altun, Semahat Arsel için kalkan balığı gönderdi.

Rahmi Koç, Kahraman Altun'un hediyesine bir mektupla karşılık verdi. “1212” başlığıyla gönderilen mektupta Koç, kalkan balığını ve misafirlerin beğenisini anlattı.

Rahmi Koç, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Eksik olma bizim için zar zor bulup gönderdiğin kalkanı dün akşam, ablam Semahat Hanımın doğum günü vesilesiyle afiyetle yedik. Fevkalade lezzetliydi. Tüm misafirler de çok memnun kaldılar. Artanından ve kafasından da güzel bir çorba yapacağız. Sana candan teşekkür eder, sıhhat ve afiyet diler, gözlerinden öperim.”

İşte o mektup: