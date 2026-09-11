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Spor Beşiktaş-Erzurumspor karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu
Spor

Beşiktaş-Erzurumspor karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu

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Beşiktaş-Erzurumspor karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig devi Beşiktaş, Süper Lig'in 5’inci haftasında sahasında Erzurumspor FK’yı ağırlayacak. Siyah-beyazlı takım, karşılaşmadan galip ayrılarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna geçmek istiyor. İşte kritik maç öncesi iki takımın ilk 11'leri..

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK'yi ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Sezona İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde başlayan siyah-beyazlı ekip, ligin ilk haftasında Eyüpspor'u sahasında 1-0 mağlup etti. İkinci haftada Corendon Alanyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Beşiktaş, üçüncü haftada da konuk ettiği Arca Çorum FK'yi 6-2 yendi. Siyah-beyazlılar, son olarak dış sahada Fenerbahçe ile karşılaştıkları derbiden 2-1 galip ayrıldı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

BEŞİKTAŞ XI: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih Özcan, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Hyeon Gyu.

 

ERZURUMSPOR XI:

Beşiktaş, ligin geride kalan bölümünde hanesine 9 puan yazdırdı. Erzurumspor FK ise 4 maçta topladığı 4 puan topladı.

 

5. RANDEVU

Beşiktaş ile Erzurumspor FK, Süper Lig tarihinde 5. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, daha önce "Büyükşehir Belediye Erzurumspor" ismiyle Süper Lig'de yer alan rakibine karşı oynadığı 4 lig maçından 3 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.

İki takımın ligde ilk kez karşılaştığı 2018-2019 sezonunda Beşiktaş, deplasmanda 3-1 yendiği rakibiyle iç sahada 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonunda ise rakibini İstanbul'da 4-0, dış sahada da 4-2 yendi. Söz konusu karşılaşmalarda rakibinin ağlarını 12 kez havalandıran Beşiktaş, 4 kalesinde go gördü.

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