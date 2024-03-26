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Dünya İtalya'da Ramazan Bayramı tatili kararı!
Dünya

İtalya'da Ramazan Bayramı tatili kararı!

Yeniakit Publisher
2024-03-26 22:06:00 -
İtalya'da Ramazan Bayramı tatili kararı!

İtalya'da öğrencilerinin önemli bir kısmı Müslüman olan bir ilkokulun yönetimi, merkezi hükümetin ve bölge yönetiminin karşı çıkmasına rağmen Ramazan Bayramı'nın ilk gününü tatil etme kararı aldı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Milano yakınlarındaki Pioltello'da bulunan ve adını Pakistan'da çocuk işçiliğine karşı mücadele eden Hristiyan Pakistanlı Iqbal Masih'ten alan ilkokulun yönetimi, Ramazan Bayramı'nın ilk gününü tatil etme kararını "uygun olmadığı" gerekçesiyle yeniden değerlendirmesini isteyen Lombardiya Bölgesel Yönetimi ve Roma'daki merkezi hükümetin talebini görüştü.

Tatil kararı verdi

Okul yönetimi, Ramazan Bayramı'nın ilk gününün tatil ilan edilmesine ilişkin kararını dün akşam yeniden görüşerek onaylarken, bugün yaptığı açıklamayla da "içlerinden gelen bu tercihe saygı gösterilmesi" çağrısında bulundu.

Öte yandan, okul yönetiminin bu süre içerisinde özellikle aşırı sağ çevrelerin tehditlerine maruz kaldığı belirtildi.

Karara itiraz edilmişti
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Iqbal Masih İlkokulunun yönetimi, eğitim yılının başında, okuldaki 1200 öğrenciden yaklaşık yüzde 40'ının Müslüman olması ve bu öğrencilerin bayramlarında okula devam etmemesi sebebiyle bu seneki Ramazan Bayramı'nın ilk gününü tatil ilan etme kararı almıştı.

Lombardiya Bölgesi’nin ilkokullardan sorumlu birimi, bu kararın usulsüz olduğunu öne sürmüştü.

İslam ve göç karşıtı tezleriyle bilinen iktidarın küçük ortaklarından aşırı sağcı Lig Partisi lideri aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, Pioltello'daki okulun bu kararının "ülke değerlerine" aykırı olduğunu savunmuştu.

Kaynak: AA

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