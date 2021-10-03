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Dünya İtalya'da küçük uçak düştü: Ölüler var
Dünya

İtalya'da küçük uçak düştü: Ölüler var

İtalya'nın Milano kentinde kalkıştan kısa süre sonra düşen uçaktaki 8 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-10-03 16:22:00 -
İtalya'da küçük uçak düştü: Ölüler var

İtalya'nın Milano kentinde kalkıştan kısa süre sonra düşen uçaktaki 8 kişi yaşamını yitirdi.

İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, Milano Linate Havaalanı'ndan Sardinya Adası'ndaki Olbia kentine gitmek üzere havalanan küçük özel uçak, kalkıştan kısa süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

Uçağın, Milano'nun San Donato muhitinde inşaat halinde otopark olarak kullanılan binanın üzerine düştüğü, olayda biri çocuk 8 kişinin öldüğü belirtildi.

Uçağın düştüğü bölgede yaşayanların güçlü bir patlama hissettiği, olay yerine itfaiye ekiplerinin gittiği bildirildi.

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