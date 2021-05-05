  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biden ve prens Al Nahyan görüştü
Johnson dört gözle Biden'ı bekliyor
Almanya'nın 'aşı' fişlemesi halkı ikiye böldü!
Devletten kripto para hamlesi! Uymayanlara para cezası uygulanacak
Dünya İtalya'da koronavirüs kayıpları devam ediyor
Dünya

İtalya'da koronavirüs kayıpları devam ediyor

İtalya'da koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı, son 24 saatte 305 artarak 121 bin 738'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 00:00:00 -
İtalya'da koronavirüs kayıpları devam ediyor

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 315 bin 506 testte 9 bin 116 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 14 ayda toplam vaka sayısı 4 milyon 59 bin 821'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 413 bin 889, yoğun bakımdakilerin sayısı da 2 bin 423 oldu.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 305 artarak, 121 bin 738'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 18 bin 477 artışla 3 milyon 524 bin 194'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı, bugün itibarıyla 21 milyon 358 bin 67 oldu. Aşılananların 6 milyon 448 bin 414'ünü ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İbretlik olay! Şevval Sam bu kez fena yakalandı
Medya

İbretlik olay! Şevval Sam bu kez fena yakalandı

Geçmiş yıllarda verdiği bir röportajda, ‘Başörtüsü bir tekstil malzemesidir” diyerek Allah’ın emri tesettürü itibarsızlaştırmaya çalışan Şev..
İmamoğlu uyanıklığı! Atları unutturmak için yaptığına bakın
Gündem

İmamoğlu uyanıklığı! Atları unutturmak için yaptığına bakın

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, 20 aydır görevde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’n..
Çin aşısı Sinovac ile ilgili flaş karar
Gündem

Çin aşısı Sinovac ile ilgili flaş karar

Avrupa İlaç Ajansı, Türkiye'de de kullanılan Çin aşısı ile ilgili önemli bir karar alındığını duyurdu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay