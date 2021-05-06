İtalya'da koronavirüs bilançosu açıklandı
İtalya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede koronavirüs nedeniyle son bir günde 258 kişi öldü. Böylece İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 122 bin 263 oldu.
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 258 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 324 bin 640 testte 11 bin 807 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 14 ayı aşkın sürede toplam vaka sayısı 4 milyon 82 bin 198'e ulaştı.
Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 402 bin 802'ye, yoğun bakımdakilerin sayısı 2 bin 308'e geriledi.
Hayatını kaybedenlerin sayısı 258 artarak 122 bin 263 oldu.
İyileşenlerin sayısı ise 15 bin 867 artışla 3 milyon 557 bin 133'e ulaştı.
Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı, bugün itibarıyla 22 milyon 300 bin 567 oldu. Aşılananların 6 milyon 765 bin 958'ini ikinci dozu alanlar oluşturdu.