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Dünya İtalya'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı
Dünya

İtalya'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

İtalya'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 74 artışla 134 bin 77'ye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 21:51:00 -
İtalya'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 17 bin 30 vaka görüldü.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 588 bin 445 testte 17 bin 30 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 5 milyon 77 bin 445'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 216 bin 154'e, yoğun bakımdakilerin sayısı 708'e çıktı.

Son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 74 artarak 134 bin 77'ye yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 9 bin 658 artışla 4 milyon 727 bin 214'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 97 milyon 419 bin 7 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 45 milyon 726 bin 944 oldu. Ülkede 20 Eylül'de kanser hastaları ve bünyesi zayıf kişiler için başlayan 3. doz aşılamada 7 milyon 514 bin 656 hatırlatıcı doz uygulandı. Aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 84,6’yı buldu.

Bu arada, İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Başkanı Prof. Silvio Brusaferro, bugün yaptığı açıklamada, 30 ile 59 yaş aralığındaki 3,5 milyon kişinin halen aşı yaptırmadığını belirtti.

Brusaferro, vaka sayılarında ve hastaneye yatış oranlarında artışın sürdüğü bilgisini de verdi.

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