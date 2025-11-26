  • İSTANBUL
İtalya'da Kadın Cinayetine Ömür Boyu Hapis Cezası Getiren Düzenleme Yasalaştı

İtalya'da Kadın Cinayetine Ömür Boyu Hapis Cezası Getiren Düzenleme Yasalaştı

İtalya'da, kadın cinayetlerini ayrı bir suç olarak tanımlayan ve faillere ömür boyu hapis öngören yasa tasarısı, parlamentoda oybirliğiyle kabul edilerek yasalaştı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni liderliğindeki hükümetin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde kamuoyuyla paylaştığı, kadın cinayetlerini ayrı bir suç olarak düzenleyen ve kadınlara yönelik şiddet eylemlerine ağır cezalar öngören yasa tasarısı, parlamentodaki onay sürecini, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde tamamladı.

 

YASA OYBİRLİĞİYLE KABUL ETTİ

 

Parlamentonun üst kanadı Senatoda temmuz ayında oylanıp kabul edilerek nihai onay için Temsilciler Meclisine gönderilen yasa tasarısı, iktidar ve muhalefetten 237 milletvekilinin verdiği "evet" oyuyla, oybirliğiyle kabul edilerek yasalaştı.

Bugünkü onayla yasalaşan düzenleme, İtalya Ceza Kanunu'na kadın cinayeti suçuyla ilgili yeni "577-bis" maddesini ekliyor. Söz konusu madde, bir kadının, sadece kadın olduğu için nefret veya ayrımcılık içeren eylemlerle ya da hak, özgürlük veya kişiliğini bastırma amacıyla öldürülmesi durumunda, failin ömür boyu hapisle cezalandırılmasını içeriyor.

 

"YASA TASARISININ ONAYLANMASINDAN ÇOK MEMNUNUM"

 

İtalyan basınındaki haberlere göre, Başbakan Meloni, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kadın cinayeti suçunu düzenleyen yasa tasarısının Parlamentoda onaylanmasından çok memnunum. Bu, kadınlara yönelik şiddetin barbarlığına karşı siyasetin birlik içinde verdiği önemli bir mesajdır. Önceden öngördüğümüz araçlara bir yenisini daha ekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülkede bu yıl 1 Ocak ile 20 Ekim tarihleri arasında 85 kadın cinayeti işlendiği basına yansıdı.

 

