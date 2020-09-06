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Dünya İtalya'da ilginç istek: Lüzumsuz maske takanlara para cezası verilsin
Dünya

İtalya'da ilginç istek: Lüzumsuz maske takanlara para cezası verilsin

İtalya’da bir kasabanın belediye başkanı, 'lüzumsuz maske kullanan kişilere para cezası verilmesini' önerdiği bir kararname sundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 18:57:00 -
İtalya'da ilginç istek: Lüzumsuz maske takanlara para cezası verilsin

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tedbirleri kapsamında birçok ülkede kamuya açık alanlarda maske takmak zaruri.

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya’da ise bir kasabanın belediye başkanının isteği şaşırttı.

RT televizyonunun haberine göre; belediye başkanı, 'lüzumsuz maske takanlara para cezası verilmesini' önerdiği bir kararname sundu.

İtalya’da başkent Roma’nın 50 km kuzeyinde bulunan Sutri kasabasının belediye başkanı Vittorio Sgarbi, koronavirüs salgını nedeniyle günlük yaşamın parçası haline gelen maske kullanımının da bir sınırı olması gerektiğine inandığını belirtti.

Belediye Başkanı Sgarbi’ye göre kamu güvenliği mevzu bahis olduğunda, kimlik belirlenmesini zorlaştıracak olması sebebiyle maske kullanımı 'abartılmamalı.'

Sgarbi, bu kanısı nedeniyle, gereksinim olmayan durumlarda maske kullanan birine para cezası verilmesiyle ilgili bir kararname sundu.

Kararnamenin uygulanabilmesi için ise İtalyan hükümetinin bunu onaylanması gerekiyor.

Belediye başkanı, kararnamesinin terör ile mücadele yasaları kapsamında sunulduğunu söylüyor. Kararname, kamuya açık alanlarda, insanların suratlarını kapatmasının yasaklanmasını içeriyor.

Yasağa riayet edilmemesi durumunda söz konusu kişinin 2.000 euro para cezası ödemek zorunda kalabileceği, hatta bir veya iki sene hapis cezasına dahi çarptırılabileceği bildiriliyor.

Belediye Başkanı Sgarbi, yasağa uymayan herkese bu denli sert cezalar verilmeyeceğini, fakat insanların sadece zaruri durumlarda maske takması gerektiğini söylüyor.

Sgarbi, yemek sofrasında maske takmanın saçmalık olduğunu belirtiyor.

Öte yandan, hangi durumların zaruri, hangi durumların ise 'keyfi' maske kullanımı olarak değerlendirileceği, hangi kıstasların belirlendiği netlik kazanmış değil.

Bunun beraberinde bu, Belediye Başkanı Sgarbi’nin genel kanıya aykırı görüşleri ile ilk gündeme gelişi değil.

Pandemi ilan edilmeden önce Kovid-19'un gripten bir farkı olmadığını ileri sürmüş, yaklaşan kriz karşısında ikaz edenleri ciddiye almadığını gösteren çeşitli açıklamalarda bulunmuş, koronavirüsün İtalya'yı en çok vurduğu günlerde ise açıklamalarından ötürü özür dilemişti.

Koronavirüsün mahvettiği İtalya'da ağustos ayı ortasında belirlenen yeni kurallara göre, sosyal mesafenin korunmasının olanaksız olduğu kamuya açık alanların bütününde saat 06.00’dan 18.00’e kadar maske takmak zaruri...

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