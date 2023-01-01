İtalya'da havai fişekli kutlamalarda 180 kişi yaralandı! Havai fişekler yasaklandı, gerginlik yaşadı

İtalya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ülkede yeni yıl nedeniyle düzenlenen kutlamalarda patlatılan havai fişekler, yaralanmalara ve maddi hasara neden oldu.

Havai fişek patlamalarında yaklaşık 180 kişinin yaralandığı, 48'inin hastanelere kaldırıldığı, bunlardan 11'ini de durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Öte yandan patlamalar nedeniyle 10 yaşındaki bir çocuğun ağır yaralandığı, kolunun kesilmek zorunda kaldığı bildirildi.

Ayrıca patlamaların yaklaşık 60 aracın alev almasına neden olduğu bildirildi.

Bazı İtalyan şehirlerinde yetkililer, olayları önlemek ve hayvanları ve kuşları korumak için havai fişekleri yasakladı ancak birçok kişi yasağa uymadı. (İLKHA)

Geçtiğimiz yıllarda İtalya'da havai fişekler nedeniyle 400'den fazla kedi ve köpek öldü. Haberin detayları şöyle;

Haberde, yüksek sesten korkan yüzlerce hayvanın da korkarak kaçtığı kaydedildi. Covid-19 kısıtlamalarına rağmen geçen yılki kutlamalarda da 360’tan fazla kedi ve köpeğin öldüğü hatırlatılan haberde, bu yıl bu sayının 400’ün üzerine çıktığı aktarıldı. Yetkililer, "vahşi hayvanların" dahil edilmesiyle bu rakamın çok daha yüksek olabileceğini ifade ediyor. Eğlence, kutlama ve düğün gibi organizasyonlarda kullanılan havai fişekler, gürültü kirliliğinin yanı sıra içinde bulunan kimyasal ve zehirli gazların havaya karışmasıyla insanlar dahil birçok canlının sağlığını ve yaşamını olumsuz etkiliyor. Atılan havai fişeklerin çok sayıda kuşun korkudan ya da yanarak ölmesine yol açtığı da biliniyor.