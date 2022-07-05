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Dünya İtalya'da fırtınada 1 kişi öldü, hastane çatısı uçtu!
Dünya

İtalya'da fırtınada 1 kişi öldü, hastane çatısı uçtu!

İtalya’nın kuzeyinde etkili olan fırtınada yıkılan ahır duvarının altında kalan 1 kişi hayatını kaybederken, Fiorenzuola Hastanesi’nin çatısının uçması sonucu hastalar tahliye edildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 18:32:00 -
İtalya'da fırtınada 1 kişi öldü, hastane çatısı uçtu!

İtalya’nın kuzeyinde etkili olan fırtınada 1 kişi hayatını kaybederken, fırtınanın etkisi ile yoldan geçen aracın üzerine ağaç devrildi.

İtalya’nın kuzeyinde yer alan Lombardiya ve Emilia Romagna bölgelerinde etkili olan fırtına can ve mal kaybına neden oldu. Emilia Romagna bölgesinde yer alan Piacenza’da fırtınanın etkisi ile yıkılan ahır duvarının altında kalan 1 kişi hayatını kaybederken, Fiorenzuola Hastanesi’nin ise çatısının uçması sonucu hastalar tahliye edildi. Lombardiya bölgesinde yer alan Cremona kentinde devrilen ağaçlar nedeniyle birçok yol trafiğe kapanırken, bazı ağaçlar seyir halindeki araçların üzerine devrildi.

Hasar tespit çalışması sürüyor

Fırtınanın vurduğu bölgelerde hasar tespit çalışmalarının devam ettiği ve birkaç gün süreceği aktarıldı.

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