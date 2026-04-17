İtalya’da filmlere taş çıkartan banka soygunu: Özel kuvvetler bankaya girdi, soyguncular buhar oldu!

İtalya’nın Napoli kentinde filmleri aratmayan bir banka soygunu yaşandı. Öğle saatlerinde Credit Agricole şubesinde soygun ihbarını alan polis kısa sürede bankayı kuşattı. Olayın büyümesi üzerine İtalyan jandarması Carabinieri’ye bağlı özel kuvvetler Toskana’dan bölgeye gönderildi.

Yaklaşık iki saat süren müzakerelerin ardından rehineler serbest bırakıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, itfaiye ekiplerinin koçbaşıyla bankanın camlarını kırarak içeride mahsur kalanları tahliye ettiği görüldü.

Kurtarılan bazı kişilerin üzerlerindeki cam kırıklarını temizleyerek uzaklaştığı, bazılarının ise gözyaşları içinde yakınlarına sarıldığı dikkat çekti. Şok geçiren altı kişiye olay yerinde tıbbi müdahale yapıldı.

Bir görgü tanığı, soyguncuların rehineleri bir odaya kilitlediğini, silahlı olmalarına rağmen fiziksel şiddet uygulamadıklarını söyledi.

TAMAMEN PROFESYONELLER

Binlerce kişinin canlı yayınlardan takip ettiği operasyonda, güvenlik güçleri rehinelerin serbest bırakılmasından bir süre sonra ses bombaları eşliğinde bankaya girdi. Ancak içeride yapılan aramada soyguncuların kaçtığı ortaya çıktı.

Yerel medyaya göre soyguncular, banka içinde önceden hazırladıkları bir tünel aracılığıyla kanalizasyon sistemine sızarak izlerini kaybettirdi.

Soygunun mali boyutuna ilişkin de henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak saldırganların nakit para yerine, takibi daha zor olan kişisel kiralık kasaları hedef aldığı belirtildi. Soyguncuların tamamen profesyonel bir ekip olduğunu açıklayan polis, kanalizasyon hattı boyunca geniş çaplı arama çalışmalarını sürdürüyor.