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Dünya İtalya'da facia: Can kaybı 7'ye yükseldi
Dünya

İtalya'da facia: Can kaybı 7'ye yükseldi

İtalya'nın Trentino ve Veneto bölgeleri arasında yer alan Marmolada Dağı'nda buzul parçasının kopması sonucu meydana gelen çığda can kaybı sayısının 7'ye yükseldiği bildirildi. Bölgede helikopter ve insansız hava araçları kullanan kurtarma ekipleri, kayıp olan 15 kişiyi aramaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-04 17:17:00 -
İtalya'da facia: Can kaybı 7'ye yükseldi

İtalya'nın Trentino ve Veneto bölgeleri arasında yer alan Alp Dağları'nın bir bölümünü oluşturan Dolomit Dağları'nın en yüksek noktası Marmolada Dağı'nda dün buzul parçasının kopması sonucu çığ meydana gelmişti. Olay yerinde başlatılan arama kurtarma çalışmalarının ardından hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye ulaştığı, 8 kişinin ise yaralı olduğu bildirildi.

Arama Kurtarma Servisi Sözcüsü Walter Milan, bölgenin son günlerde alışılmadık derecede sıcak olduğunu söyleyerek, "Sıcaklık olağandışı. Son günlerde buzulun zirvesinde sıcaklık 10 dereceye kadar ulaştı. Bu sıcaklık çok fazla. Anormal bir durum olduğu çok açık" dedi.

Bölgede helikopter ve insansız hava araçları kullanan kurtarma ekipleri, kayıp olan 15 kişiyi aramaya devam ediyor.

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