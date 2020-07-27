İtalya'da düzensiz göçmenler toplu halde kaçtı

ROMA (AA) - Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenler, İtalya'nın Sicilya adasında getirildikleri karşılama merkezinden toplu halde kaçtı.



İtalyan basınına yansıyan haberlerde, Sicilya'nın güneyindeki Porto Empedocle limanına getirilen ve burada kayıt ve tıbbi kontrol için bekletilen düzensiz göçmenlerden bir grup, toplu halde kaçtı.



Söz konusu karşılama ve kayıt merkezinin kapasitesinin 100 kişilik olduğu ancak, olay sırasında 526 düzensiz göçmenin merkezde olduğu bildirildi.



Güvenlik güçleri, bölgede firari göçmenleri bulmak için çalışma başlattı.



Porte Empedocle Belediye Başkanı Ida Carmina, bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, "Penceresiz bir yapı içinde tutulan 500'ü aşkın göçmen var. İçerisi fırın gibi ve boğulma riski var. Hükümet, buna müdahale etmeli. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu dahil herkese yaptığım çağrıdır bu." dedi.



Carmina, bu görüntülerin ülkenin imajına zarar verdiğini sözlerine ekledi.



Diğer yandan, benzer bir hadise dün Caltanisetta kentindeki düzensiz göçmen karşılama merkezinde de yaşanırken, kaçmayı başaran 184 göçmenden 120'sinin, güvenlik güçleri tarafından bugün bulunduğu, 60 kadarını ise arama çalışmalarına devam edildiği bildirildi.



Öte yandan, İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese'nin Sicilya Bölgesel Yönetim Başkanı Nello Musumeci'yi arayarak, kaçma girişiminde bulunan bütün göçmenlerin takip edildiğini ve adadaki göçmen karşılama merkezlerindeki yoğunluğun azaltılacağını söylediği basına yansıdı.



İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, hem son günlerde çok sayıda göçmenin geldiği Lampedusa'da hem de Porte Empedocle'de sağlık açısından durumun kontrol altında olduğunu, göçmenlere yapılan Kovid-19 testlerinin negatif çıktığını belirtti.

