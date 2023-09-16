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Dünya İtalya'da dehşet! 5 yaşındaki çocuk öldü
Dünya

İtalya'da dehşet! 5 yaşındaki çocuk öldü

Yeniakit Publisher
2023-09-16 20:42:00 - 2023-09-16 20:57:39

İtalya Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timine ait gösteri uçağı prova esnasında düştü. Pilot son anda paraşütle kurtulurken, uçağın düştüğü bölgede yaşanan patlama sonucu 5 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi.

İtalya Hava Kuvvetlerinin 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle yıl boyunca İtalyan şehirleri üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştiren akrobasi timi "Frecce Tricolori"nin bir uçağı, Vercelli ve Collegno beldelerindeki gösterileri öncesindeki prova uçuşu için Torino Caselle Havalimanı'ndan kalkış yaptığı sırada kaza kırıma uğradı.

Akşam üstü saatlerinde prova uçuşu için beşerli iki kol halinde kalkış yapan "Frecce Tricolori" timinden uçak, kalkış sırasında irtifa kaybederek düştü. Uçağın pilotu, fırlatma koltuğu sayesinde uçaktan atlayarak kurtuldu.

İtalyan basınındaki haberlerde, pilotun hafif şekilde yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Uçağın düştüğü sırada olay yerinde bulunan 2 çocuklu 4 kişilik aileden, 5 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kaybettiği, ailenin geri kalanının ise yaralı halde hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Gösteri uçuşları askıya alındı

İtalyan basınında, uçağın düşüş anına ilişkin amatör çekim görüntüleri de paylaşıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kazanın ardından Frecce Tricolori'nin tüm gösteri uçuşları askıya alınırken, Caselle Havalimanı da geçici olarak hava ulaşımına kapatıldı.

İtalyan Aermacchi yapımı MB-339 model uçakları kullanan Frecce Tricolori akrobasi timi, uçuşlarını genellikle 10 uçakla icra ediyor.

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