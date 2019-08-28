0553 313 94 23

İtalya Stromboli Yanardağı'nda patlama

Yanardağ, öğleden sonra meydana gelen büyük bir patlamanın ardından kül püskürtmeye başladı

28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:17
İtalya Stromboli Yanardağı'nda patlama

ROMA (AA) - İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'nın yakınındaki Eolie takımadalarından Stromboli'deki yanardağın güçlü bir patlamayla kül püskürttüğü bildirildi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Stromboli Yanardağı'nda öğle saatlerinde güçlü bir patlama yaşandığı ve yanardağın kül püskürttüğü belirtildi.

Patlama nedeniyle bölgede yaşayanlar panik yaşarken, evlerin çatılarına kül yağdığı ifade edildi.

Sicilya Bölgesel Yönetim Başkanı Nello Musumeci, yaptığı yazılı açıklamada, gelişmeleri yakından takip ettiğini, başta sivil savunma ekipleri olmak üzere adadaki gönüllülerin iş başında olduğunu ifade etti.

Musumeci, herhangi bir zarar, can kaybı veya maddi zararın bulunmadığı bilgisini de paylaştı.

Yanardağ, 3 Temmuz'da da kuvvetli patlamayla lav püskürtmüş, olay sırasında dağa tırmanan bir turist hayatını kaybetmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:17
  1. İtalya
  2. Stromboli yanardağı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler
    1. Üç büyükşehir belediyesindeki..
    2. İş yerinde çalıntı araç motorları..
    3. Ürkündaş: “30 Ağustos, teslimiyetin..
    4. Sivas'ta silah operasyonu
    5. Konya Ovası’nın 100 yıllık rüyası..
    6. Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri..
    7. Kraliçe İngiliz parlamentosunun tatil..
    8. Emine Bulut’un kızına 8 yıllığına..
    9. Prof. Dr. Hüseyin Per: “30 Ağustos Bir..
    10. Söke Belediyesi’nden borçlara taksit..
    11. Sağlık Bakanlığının sözleşmeli..
    12. Bakan Kasapoğlu: "2020’nin sonuna..
    13. Bakan Akar, Libya İçişleri Bakanı..
    14. Eskişehir merkezli 3 şehirde 18 adrese..
    15. Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların..
    16. Mardinli şehit yakını ve emekçilerin..
    17. Bakan Koca’dan atama paylaşımı
    18. Altay Bayındır: Trabzonspor maçının..
    19. İzmir'de yangın çıkardıkları..
    20. Sancaktepeli gençler ’Başkan Sensin’..
    21. Sivas'ta silah operasyonu
    22. Karaman’da tarihi hamamda yangın
    23. Şehit Çelebi Öztekin şahadetinin 23...
    24. "Şule Yüksel Şenler patikada yol açan..
    25. Yemen ordusu, BAE destekli güçlerin..
    26. Ünlü şefler, sokakta yaşayan evsizler..
    27. Temel Karamollaoğlu HDP ziyaretiyle..
    28. Batman şehirlerarası otogarı karıştı:..
    29. Uluslararası Af Örgütü Kabil’de..
    30. TİKA'dan Azerbaycanlı gençlere destek
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Ahmet Davutoğlu kimlerle toplantı yapıyor? İşte o isimler...
    Ahmet Davutoğlu kimlerle toplantı yapıyor? İşte o isimler...

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’