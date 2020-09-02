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Spor İtalya Serie A'da 2020-2021 fikstürü belli oldu
Spor

İtalya Serie A'da 2020-2021 fikstürü belli oldu

Yeni sezon 19-20 Eylül'de başlayacak, 23 Mayıs 2021'de sona erecek - Son 9 yılın şampiyonu Juventus, yeni sezonun ilk maçında Sampdoria'yı ağırlayacak - Ligin 4. haftasında Inter-Milan, 18. haftasında ise Lazio-Roma derbileri oynanacak

Yeniakit Publisher
2020-09-02 14:41:30 -
İtalya Serie A'da 2020-2021 fikstürü belli oldu

ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 2020-2021 sezonunun 38 haftalık maç takvimi belli oldu.

Serie A Lig Birliği tarafından yapılan fikstür çekimiyle, ligin başlama ile bitiş tarihleri ve maç takvimi belirlendi. Buna göre, 19-20 Eylül'de başlayacak olan sezon 23 Mayıs 2021'de son bulacak.

Sezon içerisinde 6 hafta mücadelesi, hafta içine denk gelen (16 Aralık, 23 Aralık, 6 Ocak 2021, 3 Şubat 2021, 21 Nisan 2021 ve 12 Mayıs 2021) tarihlerde oynanacak.

Bu arada, İtalya Kupası'nın da maç takvimi belirlenirken, kupa finalinin 19 Mayıs'ta oynanacağı açıklandı.

Serie A'da son 9 yıldır şampiyonluğu kimseye bırakmayan, milli futbolcu Merih Demiral'ın da formasını giydiği Juventus, yeni sezonun ilk maçında Sampdoria'yı konuk edecek.


- Derbi haftaları


Fikstür çekimi sonucunda derbi mücadelelerinin oynanacağı haftalar belli oldu. Buna göre, sezonun ilk derbisi Milano'da yapılacak. Ligin 4. haftasında Inter, ezeli rakibi Milan'ı konuk edecek.

6. haftada ise Cenova kentinin iki takımı Sampdoria ile Genoa kozlarını paylaşacak.

Ligin 18. haftası ise Lazio ile Roma arasındaki başkent derbisi ile ülkede "İtalya Derbisi" olarak anılan Inter-Juventus karşılaşması gerçekleştirilecek.

Bir diğer önemli mücadelede ise milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Milan, Merih Demiral'lı Juventus'u 16. haftada ağırlayacak.


- İlk hafta maçları


Fikstür çekimine göre Serie A'da yeni sezonunun ilk hafta maçları şu şekilde:

Benevento-Inter, Fiorentina-Torino, Genoa-Crotone, Juventus-Sampdoria, Lazio-Atalanta, Milan-Bologna, Parma-Napoli, Sassuolo-Cagliari, Udinese-Spezia ve Hellas Verona-Roma.


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