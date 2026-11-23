A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'ndeki İtalya maçında kadroyu geniş tutup bugüne kadar yer vermedikleri ya da daha az dakika alan oyuncuları oynatmayı planladıklarını açıkladı. Ataman, "Tamamen yepyeni bir kadroyla oynayacağız" dedi.

Milliler, elemelerin İkinci Tur J Grubu'ndaki üçüncü maçında 26 Kasım Perşembe günü TSİ 22.00'de İtalya'ya konuk olacak; 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da ise Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde İzlanda'yı ağırlayacak. DHA'nın haberine göre Ataman ve A Milli Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Kenan Sipahi, karşılaşmalar öncesinde düzenlenen basın buluşmasında konuştu.

Cedi Osman sakat, Yurtseven G Ligi'nde

Ataman, bu pencere maçlarında önemli eksiklerinin bulunduğunu söyledi. Takım kaptanı Cedi Osman sakatlığı nedeniyle, Ömer Faruk Yurtseven ise Amerika G Ligi'ne gittiği için kadroda yer almıyor. Başantrenör, NBA ve G Ligi'nde oynayan oyuncuların sezon içinde Avrupa'daki maçlara katılamadığını hatırlattı.

EuroLeague'de üç Türk takımının bulunduğunu ve bu ekiplerin salı ile çarşamba günleri önemli maçları olduğunu anlatan Ataman, "Bu oyuncuları da antrenman yapmadan İtalya maçına getireceğiz. Onları kullanmaya çalışacağız" diye konuştu.

İzlanda maçı hedefi: "Mutlak kazanmak için yola çıkacağız"

"Dünya Kupası'na katılma şansını elde eden şu anda Avrupa'daki tek takım biziz" diyen Ataman, bunun iki maç öncesinde kendilerine biraz rahatlık verdiğini, gruptaki diğer takımların ise ilk üç sıraya girip Dünya Kupası'na katılma hakkı için büyük mücadele verdiğini söyledi.

İtalya karşısında çok kaliteli bir basketbol oynamalarını beklemediğini dile getiren başantrenör, genelde EuroLeague oyuncusu olmadığı için yıllardır aynı kadroyla oynayan İzlanda'yı da hep zorluk çıkaran bir takım olarak tanımladı. Ataman hedefi şöyle özetledi: "Neticede her iki maçı da kazanmak istiyoruz ama İtalya'daki sonuç ne olursa olsun buradaki maçı mutlak kazanmak için yola çıkacağız."

Bu pencere maçlarında milli takımın belki alışılan oyun tarzından farklı bir oyunla sahada görülebileceğini belirten Ataman, "Kimse endişe etmesin. Sonuç ne olursa olsun milli formayı giyen hangi oyuncular sahada olursa olsun en iyi şekilde kazanmak için savaşacaklardır" ifadesini kullandı.

Sipahi: Dünya sıralamasındaki mücadelemizi vereceğiz

Kaptan Kenan Sipahi, NBA oyuncularının olmayacağını bildikleri için yazın oynadıkları maçlara çok önem verdiklerini anlattı. Beklenmedik birkaç sakatlığın kadroyu daha da eksilttiğini söyleyen Sipahi, "Hedefimiz yine değişmedi. İlk önce İtalya'da, sonra da evimizde İzlanda'ya karşı oynayacağımız maçlardan galibiyetle ayrılmak istiyoruz" dedi.

Dünya Kupası'nı garantileyen takımda motivasyonun nasıl korunacağı sorusuna Sipahi, "Dünya sıralamasındaki mücadelemizi vereceğiz. Motivasyonumuz bundan dolayı çok da azalmıyor" yanıtını verdi. Kaptan, milli formayla hazırlık maçının bile yüksek motivasyonla ve duygusal yoğunlukla oynandığını söyledi.

Takımdaki gençlere de değinen Sipahi, kendilerinin daha önce büyüklerini örnek aldığı gibi genç oyuncuların da onları örnek almaya çalıştığını dile getirdi. Sipahi, Ömer ve diğer genç oyuncuların A Milli Takım'da yavaş yavaş oynamaya hazır olduklarını gösterdiğini, bu maçlarla oluşan ortamda gençlerin takıma adapte olmalarını umduklarını söyledi.