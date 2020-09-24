  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İtalya, Kovid-19 salgınında 1786 yeni vaka açıkladı
Aktüel

İtalya, Kovid-19 salgınında 1786 yeni vaka açıkladı

Kovid-19'a yönelik önlemler çerçevesinde 5 bölgede daha 2 milyon öğrenci için ders zili çaldı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 19:08:54 -
İtalya, Kovid-19 salgınında 1786 yeni vaka açıkladı

ROMA (AA) - İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 1786 yeni vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 1786 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Bugünkü sayı, son 6 günün en yüksek düzeyi oldu. Böylece salgın başından bu yana virüs kapan kişi sayısı toplam 304 bin 323'e ulaştı.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 46 bin 780’e çıkarken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 246'ya yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 23 artarak, 35 bin 781'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 1097 artarak, 221 bin 762 oldu.

Bu arada, ülkede bugün 5 bölgede daha yaklaşık 2 milyon öğrenci için daha ders zili çaldı. 14 Eylül’de de 12 bölgede 5,6 milyon öğrenci ders başı yapmıştı. Okulların açıldığı 5 bölgeden biri olan Campania’da dışarıda da maske takma zorunluluğu getirildi.

Diğer yandan, Başbakan Giuseppe Conte, La Stampa gazetesine verdiği demeçte, ülkesinde şu an genel bir karantinayı ya da kapanmayı ihtimal dahilinde görmediğini ancak ihtiyaç halinde belirli noktaları iyi şekilde kapatmayı düşünebileceklerini ifade etti.

Conte ayrıca, İngiliz gazetesi Financial Times’ın İtalya’nın pandemideki yeni acil durumu diğer Avrupa ülkelerine göre başarıyla idare ettiğini belirtmesinden gurur duyduğunu dile getirdi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD Türkiye Büyükelçisi tüccarlığa soyundu! 'Türkiye ilaç şirketlerine borcunu ödemiyor'
Dünya

ABD Türkiye Büyükelçisi tüccarlığa soyundu! 'Türkiye ilaç şirketlerine borcunu ödemiyor'

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Türkiye Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye’nin ABD’li ilaç şirketlerine olan borcunu ödemedeğini iddia..
Tarihi doğal gaz keşfi ile ilgili bomba detay! 12 il açıklandı
Ekonomi

Tarihi doğal gaz keşfi ile ilgili bomba detay! 12 il açıklandı

Tarihi doğal gaz keşfi sonrası uzmanlar bomba bir detay ortaya attı. Gazdan olumlu etkilenecek 12 il sıralandı.
Türkiye düşmanlığı sonu olacak! Mustafa Akıncı'ya büyük şok
Dünya

Türkiye düşmanlığı sonu olacak! Mustafa Akıncı'ya büyük şok

Türkiye ile ilgili skandal çıkışlarıyla bilinen KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya son seçim anketinden kötü haber geldi. 11 Ekim'de yapıl..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı