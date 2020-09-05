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Spor İtalya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Hamilton'ın
Spor

İtalya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Hamilton'ın

Yeniakit Publisher
2020-09-05 17:24:43 -
İtalya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Hamilton'ın

ANKARA (AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. yarışı İtalya Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5 bin 793 metrelik pistte 53 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turları yapıldı.

Kariyerinde 6 Formula 1 şampiyonluğu bulunan Hamilton, 1.18.887'lik derecesiyle pist rekoru kırarak pole pozisyonunun sahibi oldu. Büyük Britanyalı pilot, kariyerinin 94. pole pozisyonuna ulaştı.

Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas 1.18.956'lık süresiyle ikinciliği, McLaren sürücüsü Carlos Sainz ise 1.19.695'lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti.

İtalya Grand Prix'si yarın TSİ 16.10'da koşulacak.

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