İtalya Galler maçı kaç kaç bitti?
A Grubu maç sonuçları | EURO 2020, A Grubu'nda son maçlar oynanıyor. Millilerimizle aynı grupta yer alan İtalya ile Galler karşı karşıya geldi. Peki, İtalya Galler maçı ne oldu?
Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu son maçında İtalya ile Galler karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?
İtalya Galler maçı kaç kaç bitti?
İtalya Galler maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadelenin 39. dakikasında Pessina attığı golle İtalya'yı 1-0 öne taşıdı. Mücadelede başka gol olmayınca sahadan 3 puanla ayrılan taraf İtalya oldu. İtalya A Grubunu lider olarak tamamladı. Grubu ikinci sırada tamamlayan ekip ise 4 puanla İsviçre oldu.