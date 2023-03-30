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Dünya İtalya eski Başbakanı hakkında yeni gelişme
Dünya

İtalya eski Başbakanı hakkında yeni gelişme

Yeniakit Publisher
2023-03-30 17:31:00 -
İtalya eski Başbakanı hakkında yeni gelişme

Eski İtalya Başbakanı ve halihazırda iktidarın küçük ortağı konumundaki Forza Italia (FI) partisinin lideri Silvio Berlusconi, hafta başında kontrol maksatlı kaldırıldığı Milano'daki San Raffaele Hastanesinden taburcu edildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, birtakım test ve tetkikler için 27 Mart'ta San Raffaele Hastanesine kaldırılan Berlusconi, öğleden sonra taburcu edildi.

86 yaşındaki Berlusconi'nin çektiği bazı ağrılar sebebiyle geçen pazartesi San Raffaele Hastanesine kontrol amaçlı yattığı belirtilmişti.

Silvio Berlusconi, son olarak Ocak 2022'de San Raffaele Hastanesine yatmıştı.

İtalya'da 1994 ile 2011 yılları arasında toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim olan Berlusconi, Eylül 2020'de Kovid-19'a yakalanmış, iki haftalık sıkıntılı bir tedavi sürecinin ardından iyileşebilmişti.

Berlusconi, hastane çıkışında "Bu sefer de atlatmayı başardım." demişti.
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