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Aktüel İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Faslı mevkidaşı Bourita ile Libya konusunu görüştü
Aktüel

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Faslı mevkidaşı Bourita ile Libya konusunu görüştü

Yeniakit Publisher
2020-10-07 23:25:52 -
İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Faslı mevkidaşı Bourita ile Libya konusunu görüştü

ROMA (AA) - İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Faslı mevkidaşı Nasser Bourita ile Roma'da bir araya geldi.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Di Maio ve Bourita'nın başta Libya'yı ve Fas'ın Bouznika kentinde devam eden Libyalılar arasındaki diyaloğu görüştükleri belirtildi.

Açıklamada, iki Bakanın ayrıca İtalya-Fas ilişkilerini ekonomik ve ticari boyutuyla ele aldıkları ve uluslararası alanda iş birliklerini değerlendirdikleri kaydedildi.





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