İtalya bütçe taslağını Avrupa Birliği'ne gönderdi

AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, Brüksel'de düzenlediği günlük basın toplantısında, İtalya'nın 2019 taslakbütçe planının revize edilmiş halini aldıklarını açıkladı.

İtalya'nın 23 Ekim'de sunduğu 2019 taslak bütçesinin birliğin mali kurallarına ciddi uyumsuzluk içerdiği gerekçesiyle reddedildiğini anımsatan Schinas, "İtalyan yetkililerden yeniden düzenlenmiş 2019 bütçe taslak planını aldık. Bundan sonra AB Komisyonu, İtalya da dahil olmak üzere bütün Avro Bölgesi ülkelerinin bütçe planlarını değerlendirecek ve 21 Kasım'da taslaklara ilişkin resmi görüşünü açıklayacak." şeklinde konuştu.

Öte yandan, İtalya, sunduğu yeni taslak bütçede, büyüme ve bütçe açığı oranlarında değişiklik yapmadı. Taslakta, İtalya'nın bütçe açığı hedefi yüzde 2,4, büyüme beklentisi ise yüzde 1,5 olarak belirlendi.

Avro Bölgesi ülkelerinin İstikrar ve Büyüme Paktı'na uygun davranması gerekiyor. Bu çerçevede, AB kuralları, kamu borcunun kontrol altında tutulması için gerekli tedbirlerin alınmasını öngörüyor.

İtalya ile AB arasındaki "bütçe" krizi

İtalya'nın gelecek yıl bütçe açığının yaklaşık yüzde 1,6 seviyesinde olması hedefleniyordu ancak hükümet, uzun müzakereler sonucu işsizlere sağlanacak vatandaşlık geliri (muhtaçlık aylığı), emeklilik yaşını tekrar düşürmeye yönelik reform, banka krizlerinden etkilenenlere yönelik yardım, vergi affı ve sabit vergi oranı gibi vaatlerini gerçekleştirmek amacıyla bütçede fazladan yüzde 0,8 açık verilmesini kararlaştırmıştı.

Hükümetin 15 Ekim'de AB Komisyonu'na gönderdiği bütçe taslağında, gelecek yıl için GSYH'ye oranla bütçe açığı hedefi yüzde 2,4 olmuştu. İtalya, bütçe açığının 2020 yılında yüzde 2,1'e, 2021'de ise yüzde 1,8'e düşürüleceğini açıklamıştı. İtalya'nın bu bütçe planına, AB kurumları ve üye ülkelerden eleştiriler gelmişti.

AB Komisyonu, geçen günlerde İtalyan hükümetine gönderdiği mektupta, İtalya'nın 2019 bütçe kanununun İstikrar ve Büyüme Paktı tarihinde görülmemiş şekilde hedeflerden sapma gösterdiğini ve bunun paktın yükümlülüklerine uyulmamasına yol açtığını vurgulamıştı.

AB Komisyonu, 23 Ekim'de İtalya'nın 2019 taslak bütçe planını, birliğin mali kurallarına ciddi uyumsuzluk içerdiği gerekçesiyle reddetmişti.

İtalya, Yunanistan'dan sonra AB'de milli gelire göre en fazla kamu borcu olan ülke konumunda bulunuyor. İtalya'nın, borcunu AB kuralları gereği azaltması gerekiyor.

Yunanistan'ın kamu borcu, GSYH'sinin yüzde 180'ine denk geliyor. Bu oran, İtalya'da yüzde 130 seviyelerinde bulunuyor.