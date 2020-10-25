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Spor İtalya Bisiklet Turu'nu Geoghegan Hart kazandı
Spor

İtalya Bisiklet Turu'nu Geoghegan Hart kazandı

Yeniakit Publisher
2020-10-25 19:13:04 -
İtalya Bisiklet Turu'nu Geoghegan Hart kazandı

ANKARA (AA) - Ineos Grenadiers takımının Büyük Britanyalı sporcusu Tao Geoghegan Hart, yol bisikletinin üç büyük yarışı arasındaki İtalya Bisiklet Turu'nda şampiyon oldu.

Açılış etabı 3 Ekim'de Palermo'da yapılan 103. İtalya Bisiklet Turu, Milano'daki 15,7 kilometrelik 21. etapla tamamlandı.

Bireysel zamana karşı olarak koşulan son etabı, 17 dakika 16 saniyelik derecesiyle Ineos Grenadiers takımından İtalyan Filippo Ganna kazandı.

Son etaba aynı süreyle giren Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) ile Jai Hindley (Sunweb) ise genel klasman şampiyonluğu için mücadele etti.

Avustralyalı rakibine 39 saniye fark atan Geoghegan Hart, "pembe mayo"nun sahibi oldu. Toplam uzunluğu 3 bin 361,4 kilometre olan 2020 İtalya Bisiklet Turu'nu, 85 saat 40 dakika 21 saniyede bitiren 25 yaşındaki sporcu, kariyerinin ilk büyük tur şampiyonluğuna ulaştı.

Turu, liderin 1 dakika 29 saniye arkasında tamamlayan Sunweb takımının bir diğer bisikletçisi Wilco Kelderman ise 3. sırayı aldı.

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