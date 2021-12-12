İtalya benzinli araç üretimini bitiriyor! Bilin bakalım kim karşı

Son olarak Birleşmiş Milletler'deki İklim Değişikliği Konferansı'nda Türkiye ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 33 ülke, 40 şehir, 11 araç üreticisi şirket ve 27 filo sahibi kuruluş, sıfır emisyonlu araçlara geçiş için mutabakatın imzalaması üzerine benzin ve içten yanmalı motorlara yönelik değişikliklere hazırlandığını açıklamıştı.

Birçok ülke içten yanmalı motorlara veda edeceğini açıklamıştı

Hükümetlerin en geç 2035'e kadar, dünyada ise 2040'a kadar bütün yeni otomobil ve kamyonet satışlarının sıfır emisyona sahip olması için çalışacağını açıklaması otomotiv sektöründeki yapısal reformları beraberinde getireceğinin sinyalini vermişti.

Yaşanan peş peşe gelişmelerin ardından, içten yanmalı motorları yasaklayan ülkelerin arasına bir yenisi daha ekledi.

İtalya da 14 yıl içinde içten yanmalı motor araçlarının üretimini sonlandıracağını açıkladı

İtalya'da, ulaşımın karbondan kademeli biçimde arındırılması maksadıyla 2035'e kadar içten yanmalı motor kullanılan araçların üretim ve satışının sonlandırılması kararı alındı.

Hükümet bu kararı parlamentoya götürerek yasalaştıracak

Kamyonet ve hafif ticari ulaşım araçları için ise 2040’a kadar süre tanındı.

Corriere della Sera gazetesindeki haberde de hükümetin bu kararla, Avrupa Birliğinin (AB) sıfır karbon emisyonu hedefi çizgisi doğrultusunda bir adım attığı ve İtalya'da 2035'ten itibaren sadece elektrikli ve hidrojen arabaların trafiğe çıkmasına izin verileceği ifade edildi.

Hükümetin bu kararı, parlamentoya götürerek, yasalaştırmaya çalışacağı da kaydedildi.

Ferrarı ve lamborghını bu karara mesafeli

İtalya'da Ferrari ve Lamborghini gibi yüksek güçlü otomobiller üreten markaların, 2035 hedefine mesafeli olmakla beraber bu konuda bazı istisnalar elde ettikleri haberleri basına yansımıştı.

BMW bu tip motorların hala ömrünün olduğunu söyledi

Öte yandan Mercedes, 2030 yılına kadar pazar şartları el verdiğince elektrikli motorlara geçmiş olacağinı açıklarken, Audi ise 2026 itibarıyla sadece elektrikli otomobil üretimine başlayacaklarını bildirdi

BMW ise içten yanmalı motorları tercih etmeye devam edeceğini söyleyerek, bu tip motorların hala ömrünü doldurmadığına inandıklarını aktardı.