İtalya basınından Fenerbahçe için sürpriz forvet iddiası

Sarı lacivertlilerde transfer çalışmaları devam ediyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, minimum 3 maksimum 4 transfer yapacaklarını ifade etmişti. İtalyan gazeteci Di Marzio, La Masia altyapısında yetişen Keita Balde ile temasa geçildiğini yazdı.

1995 doğumlu Keita Balde, geçen sene Sampdoria'da kiralık olarak forma giydi. Kariyerinde Monaco ve Inter gibi takımlar da bulunan Keita'yı isteyen takımlar arasında Ozan Tufan'ı transfer eden Watford ve La Liga temsilcisi Valencia da var.

Barcelona altyapısından yetişen Keita Balde, daha sonra Lazio'ya transfer oldu. Lazio ile dünyanın tanıdığı bir futbolcu haline gelen Kite Balde, daha sonra Monaco'ya transfer oldu.

Monaco'dan da Inter'e 30 milyon € bonservis bedeliyle trnasfer olan Keita Balde, son olarak Serie A'da Sampdoria forması giydi.

Seria A'da 159 maça çıkan Keita Balde, 38 gol atmayı başardı.

Çok yönlü oyun sergileyebileyen Keita Balde, sol kanatın yanı sıra santrafor olarak da görev alıyor.