İtalya Başbakanı Conte, AB'nin Kovid-19'la ilgili ekonomik paketi üzerinde uzlaşma bekliyor

ROMA (AA) - İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Kovid-19 salgınının ekonomiye yönelik etkileriyle mücadele için Avrupa Birliğinde (AB) gündeme gelen kurtarma fonuna ilişkin bu ay içinde bir anlaşma olması gerektiğini söyledi.



Conte, 17-18 Temmuz’da Kovid-19 nedeniyle uzun bir aradan sonra Brüksel’de toplanacak AB Zirvesi öncesinde İtalyan parlamentosuna bilgi verdi.



Kurtarma fonuyla ilgili uzlaşmanın önlerindeki zirve toplantısında çıkması gerektiğine işaret eden Conte, "AB Konseyinin Temmuz ayında bu konuda bir karar vermesinin çok önemli olduğuna inanıyoruz." dedi.



Conte, zirveden bir karar çıkmamasının sadece ekonomik açıdan değil, aynı zamanda ahlaki açıdan da “kabul edilemez” olduğunu ifade etti.



Başbakan Conte, uzun vadeli barış ve ekonomik büyüme sağlayan entegrasyon sürecinin inşa edildiği AB’nin temel direklerinin tehlikede olduğunu dile getirirken, AB'nin karşı karşıya kaldığı bu krize umutla ve hızlı şekilde yanıt vermesi gerektiğini aktardı.

AB Zirvesi'nde olumsuzluğa taviz vermeyeceklerini belirten Conte, "Olağanüstü önlemler için cesurca davranmalıyız. Birlik içinde bazı ülkelerin başarısız olması, zengin ülkelere bir fayda sağlamayacak. Bugün AB'de ya hepimiz kazanacağız ya da hepimiz kaybedeceğiz." diye konuştu.



AB Komisyonunun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni de bugün yaptığı açıklamada, 17-18 Temmuz’daki zirvenin başarısızlık ya da erteleme ile sonuçlanmaması gerektiğini aksi takdirde buna katlanamayacaklarını belirtti.



Conte, geçen hafta kurtarma fonu müzakerelerinde anlaşma çıkması için bu konuda fikir birliği içinde olduğu İspanya ve Portekiz’in yanı sıra AB içinde en çok muhalefetiyle karşılaştığı Hollanda ve Almanya’yı ziyaret etmişti.



Kovid-19’un en çok etkilediği birlik üyesi ülkelerde ekonomiyi teşvik için gündeme gelen 750 milyar avroluk kurtarma fonundan, 172,7 milyar avro ile İtalya’nın aslan payını alması öngörülüyor.



İtalya Ulusal İstatistik Kurumu (ISTAT), Kovid-19 salgını nedeniyle ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 8,3 küçüleceği tahmininde bulunmuştu.