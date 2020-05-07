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‘İt oğlu it’ yine havladı! ABD elçisi İsrail’in ilhak planını destekledi

Filistin lideri Abbas’ın “İt oğlu it” dediği ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman’dan, siyonistlerin ilhak planına destek geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 10:28:00 -
‘İt oğlu it’ yine havladı! ABD elçisi İsrail’in ilhak planını destekledi

Israel Hayom gazetesine konuşan Friedman, İsrail’in Batı Yaka’daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi’ni “ilhak” planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Amerikalı ve İsrailli yetkililerce yürütülen Batı Yaka’daki bölgelerin haritalandırılması sürecinin “birkaç hafta içinde” tamamlanacağını belirten Friedman, “Haritalandırma süreci sonlanınca ve İsrail hükümeti C bölgesindeki inşaatları durdurmayı kabul edince, Netanyahu, Trump’ın planını Filistinliler ile müzakereye hazır olduğunda, ki buna hazır olduğunu söyledi, Trump’ın planı doğrultusunda İsrail’in parçası olacak bölgelerde ilhakı tanıyacağız” dedi.

Trump’ın, Netanyahu ile birlikte 28 Ocak’ta açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planında, Batı Yaka’daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin “İsrail’in toprağı” olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin’e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyor.

Bu arada İsrail, işgal altındaki Batı Yaka’da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 7 bin ek konut inşa edilmesine onay verdi.

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