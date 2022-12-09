İşyerlerini aylık 600 TL bedelle kiraya verecek

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Mülkiyeti Ankara Büyükşehir Belediye’sine ait olan toplam 13 işyeri aylık 600 TL ile bin 550 TL fiyat aralığında 12.3.2031 yılına kadar 2886 sayılı yasanın 36. maddesine göre ihale edilerek kiraya verilecek. İhaleye 21.12.2022 saat 12.00’e kadar teklif verilebilecek. İhale aynı gün saat 15.00’de

ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti. İhale Salonu’nda yapılacak. Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti. Satınalma Müdürlüğüne verebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

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