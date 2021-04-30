İşyerlerinden alınan belgeler 2 Mayıs’a kadar geçerli! Sokak muafiyeti için belge artık e-devlet’ten alınacak

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliklerine ‘Görev Belgesi’ konulu genelge gönderdi. Salgınla mücadele sürecinde muafiyetlerin suiistimal edilmemesinin, hastalığın yayılımı ve başta sağlık çalışanları olmak üzere toplumsal yükün artmaması açısından son derece önemli olduğu belirtilen genelgede, üretim, imalat, tedarik ve lojistik sektörleri başta olmak üzere daha önce genelgelerle muafiyet tanınan iş yerlerinde çalışan görevliler için bu iş yerlerinin yetkililerince tüm belgelerin geçerliliğinin 2 Mayıs saat 00.00'da sona ereceği ifade edildi. Genelgeye göre, muafiyet kapsamındaki iş yeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişiler, e-Devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi üzerinden "görev belgesi" başvurusunda bulunacak. İlgili bakanlıklarla sağlanan entegrasyon sayesinde anlık ve otomatik sorgulamalar sonucunda uyum varsa görev belgesi sistem üzerinden otomatik çıkarılacak.

Firma da sorumlu olacak

Başvuruda bulunan çalışana dair kimlik bilgilerinin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlaması sırasında hangi amaçla iş yerinde olması gerektiği, çalışma süresi/zaman dilimi, iş yeri ve ikamet adresi, varsa kullanacağı servis ya da araç plaka bilgisinin de yer alacağı görev belgesinin çıktısı, başvuruda bulunan kişi tarafından alınarak iş yeri/firma yetkilisine imzalatılacak.

İş yeri/firma yetkilisi, belgede belirtilen kişinin sokağa çıkma kısıtlaması sırasında zorunlu bir amaçla dışarıda olduğunun doğruluğundan, hakkında görev belgesi düzenlenen kişi ise kendisiyle ilgili bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacak. Denetim ekiplerine görev belgesini ibraz edemeyen veya muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahıyla denetim sırasındaki durumu uyumlu olmayan kişiler ile eksik/yanlış bilgi veren iş yeri yetkilileri hakkında adli ve idari işlem uygulanacak. Kamu personeli için de yetkili yönetici tarafından "kamu personeli görev bildirim belgesi" düzenlenecek.

Cenaze sahibi vatandaşların mağdur olmalarının önüne geçilmesi amacıyla cenaze izin belgesine de e-devlet üzerinden ulaşılabilecek.

Başvuru sırasında vatandaşlardan elektronik ortama ‘ölüm belgesi’ yüklemesi uygulamasından da vazgeçildi.