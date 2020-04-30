İşyeri telafi çalışma yaptırabilir mi?

Kısa çalışma ödemesi detaylarında zorlayıcı sebeplerle iş yerinde faaliyetin durması halinde işçiye ilk hafta yarım ücret ödenir deniyor. Bu yarım ücret karşılığı olarak işveren tarafından daha sonradan telafi çalışması yaptırılabilir mi? Sorusuna Hürriyet yazarı Noyan Doğan şu şekilde cevap veriyor: “Telafi çalışması, çeşitli sebeplerden dolayı işin durması, işyerinin tatil edilmesi gibi durumlarda işçinin çalışmadığı sürelerin daha sonra çalışılarak telafi edilme uygulamasıdır. Koronavirüs de bu kapsama giriyor. İşveren 4 ay boyunca telafi çalışması yaptırabilir. Bu durumda işvereniniz sizden telafi çalışması isteyebilir ancak telafi çalışmasını neden yaptıracağını, hangi süreyle yaptıracağını ve nasıl yaptıracağını size bildirmek durumunda.”