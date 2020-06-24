İşyeri kiracıları için yeni düzenleme

Borçlar Kanunu’ndaki iş yeri kiracılarını zor durumda bırakan maddeler bu tarihten itibaren geçersiz sayılacak. Devir için haklı gerekçe koşulu getirilirken, kiracı bulan sözleşme süresinden önce işyerini tazminatsız tahliye edebilecek. Ödemede zorluk çeken kiracıları zora sokan, bir ayı ödememesi durumunda kalan ayların tamamını peşin ödemesine yönelik madde kaldırılıyor. Böylece peşin ödeme ve cezai şart geçersiz sayılacak. Bu düzenlemeler başta AVM’ler olmak üzere iş yerinde kiracıların elini rahatlatacak. Kiracıya kira bedeli ve temizlik, aidat bakım gideri gibi yan giderler dışında başka bir ödeme yükümlülüğü getirilemeyeceği hüküm altına alınıyor.