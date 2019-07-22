0553 313 94 23

İsyan ettiren fark: Tarlada 5, halde 100 lira

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde soğan ve yeşillik üreten çiftçiler, ürünlerin çok ucuza alınmasından şikayetçi. Komisyoncuların tarladan 5 liraya aldığı yeşil soğanın çuvalını, halde 100 liraya sattığını kaydeden çiftçiler, yetkililerin konuya el atmasını istiyor.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 19:10
İsyan ettiren fark: Tarlada 5, halde 100 lira

Mazıdağı ilçesine bağlı Karalanı köyünde maydanoz, soğan ve roka yetiştiren çiftçiler, ürünlerin tarlada para etmemesinden şikayetçi. Tüm emeğin tarlada verildiğini kaydeden çiftçiler, yetkililerden sorunun çözülmesini istedi.

Fiyat tepkisi

Karalanı köyünde çiftçilik yapan Mehmet Kanar, maydanoz ve soğanların fiyatlarına tepki gösterdi.

Kanar, "Ben Mazıdağı ilçesi Karalanı köyünde çiftçilik yapıyorum. Maydanoz, soğan ve roka ektik. 100 dönüme yakın ekinlerimiz var. Maydanoz satılmıyor, hepsini biçip yere atıyoruz. Soğanların fiyatları da çok düşük" dedi.

İşçilere istediğimiz parayı veremiyoruz

Ekinler 20 Mart’ta başlayıp Ekim ayına kadar devam ettiğini ifade eden Kanar, şöyle konuştu:

"Yakın köylerden 15 işçi çalıştırıyorum. Ürünlerimizi Şanlıurfa, Gaziantep’e pazarlıyoruz. Bizden çuvalı 5 liradan alıyorlar ama halde çuvalı 100 liraya satıyorlar. Fiyatları düşük olduğu için işçilere istediğimiz parayı veremiyoruz. Sabahın erken saatinde çalışmaya başlayan işçilere günlük 50 lira veriyorum. Geçen sene işçilere 70 lira veriyordum. Ekinlerin fiyatları çok düşük, mazot, elektrik ve gübre ise çok pahalı. Her gün biçtiğimiz maydanoz ve yeşil soğanları kendi imkanlarımızla Şanlıurfa ve Gaziantep’e götürüyoruz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 19:10
  1. Şanlıurfa
  2. Gaziantep
  3. EKONOMİ Haberleri
  4. EKONOMİ
  5. maydanoz
  6. soğan
  7. roka

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nijerya’da 1 haftada 72 kişi öldürüldü, 32 kişi kaçırıldı
    1. Nijerya’da 1 haftada 72 kişi..
    2. MKE Ankaragücü, Stelios Kitsiou..
    3. Skandalların ismi Canan Kaftancıoğlu..
    4. İş merkezinde çıkan yangın paniğe..
    5. Hindistan'daki aşırı yağışlar can..
    6. Trabzonspor'un Adebayor teklifi ortaya..
    7. Turistleri gasp eden 3 sahte polis..
    8. Bülent Korkmaz: “3 mevkiye transfer..
    9. Mutfağınızdaki atıkları..
    10. Siirt’te virajı alamayan araç takla..
    11. Tuzla Belediyesinden selden etkilenen..
    12. Ters dönen otomobilden yaralı kurtuldu
    13. Dışişleri, Mogadişu'daki terör..
    14. Suriye rejim güçleri Serakib’i..
    15. Bingöl’de minibüs ile otomobil..
    16. Kardeşlerini öldürüp, 3 yeğenini..
    17. Karaköprü Belediyesi Yüzme Havuzu..
    18. Şanlıurfa’da uyuşturucu ile mücadele
    19. Bartın'da terör örgütü DEAŞ operasyonu
    20. Afyonkarahisar’da 15 bin adet..
    21. Türkiye'den bir ilk daha! ASELSAN..
    22. Sulama kanalında kurtarılan 3 çocuk..
    23. Galatasaray'ın başına bela oldu:..
    24. İsyan ettiren fark: Tarlada 5, halde..
    25. Tarsus’ta bağdan 500 kilo üzüm çalan..
    26. Erciş’te mobilya mağazası açılışı
    27. Artvin’de asfalt yüklü kamyon devrildi
    28. Binali Yıldırım Bergama’da
    29. Murat Cavcav: “Herkes bilsin hiç..
    30. ABD’li ressamdan özel çocuklara "resim..
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    İngilizler tanker olayına yeni boyut kazandırdı: Rusya bu teknolojiye sahip
    İngilizler tanker olayına yeni boyut kazandırdı: Rusya bu teknolojiye sahip
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti