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Ekonomi İsviçre,Türkiye'ye 58,3 ton altın gönderdi
Ekonomi

İsviçre,Türkiye'ye 58,3 ton altın gönderdi

İsviçre, ocakta Türkiye’ye 3,6 milyar dolarlık (68 milyar TL) 58,3 ton altın göndererek, 2012’den beri Türkiye’ye aylık en büyük ihracatını yaptı. İsviçre’nin Türkiye’ye altın ihracatı daha önce hiç bir ayda 34 tonu geçmemişti. Bu bir rekor olarak değerlendirildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-22 11:31:00 - 2023-02-22 11:42:40
İsviçre,Türkiye'ye 58,3 ton altın gönderdi

Türkiye’deki yüksek enflasyon ve TL’deki değer kaybı, yatırımcıların güvenli yatırım aracı olarak gördükleri altına talebi artırdı.

Dünyanın en büyük altın arıtma ve aktarma merkezi İsviçre, 2022’de Türkiye’ye 10,1 milyar İsviçre frangı değerinde 188 ton altın ihracatı yapmıştı. Ocak sevkiyatları, altın ihracatında ivme olduğunu gösteriyor. İsviçre’nin ocakta ihraç ettiği altın miktarı 58,3 ton oldu.

 İsviçre’nin Türkiye’ye altın ihracatı daha önce hiç bir ayda 34 tonu geçmemişti.

Deprem sonrası önlem gelmişti

İki hafta önce Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından hükümet altın ithalatını azaltmaya yönelik adım atmıştı.

Merkez Bankası (MB) 16 Şubat’ta bankalardaki döviz talebini azaltacak şekilde döviz ve altın işlemlerinde alım satım fiyatı arasındaki farkın (spread) açılmasını istemişti. Borsada manipülasyona yol açan hareketlerin önlenmesi için Türkiye Varlık Fonu’nun devreye gireceği, altın ithalatının da geçici olarak durdurulduğu belirtilmişti.

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