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Spor

İsviçreli tenisçi Bencic, ABD Açık'tan çekildi

Yeniakit Publisher
2020-08-16 10:33:01 -
İsviçreli tenisçi Bencic, ABD Açık'tan çekildi

ANKARA (AA) - Kadınlar dünya sıralamasının 8 numarası İsviçreli Belinda Bencic, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ABD Açık Turnuvası'na katılmayacağını açıkladı.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından açıklamalarda bulunan Bertens, "Zorlu bir karar aldım. Salgın nedeniyle bu ay New York'ta düzenlenecek ABD Açık ile Western & Southern Açık turnuvalarına katılmamaya karar verdim." mesajını paylaştı.

Geçen yıl ABD Açık'ta yarı finale yükselme başarısı gösteren 23 yaşındaki Bencic'in yanı sıra kadınlar 1 numarası Ashleigh Barty ile ilk 10'da yer alan Elina Svitolina, Bianca Andreescu ve Kiki Bertens de salgın nedeniyle bu yıl ABD Açık'a katılmayacağını duyurmuştu. Erkeklerde ise dünya 2 numarası İspanyol Rafael Nadal ile Avustralyalı Nick Kyrgios aynı gerekçeyle turnuvada yer almayacak.

ABD Açık, bu yıl 31 Ağustos-13 Eylül tarihlerinde salgın nedeniyle katı kısıtlamalar altında düzenlenecek.

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