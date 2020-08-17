İsviçreli bankadan flaş altın açıklaması

Son günlerde yoğun hareketliliğin yaşandığı altın piyasına ilişkin İsviçre merkezli Credit Suisse, altında yükselişin devam edeceği öngörüsünde bulunarak gelecek yıl için altın tahminin 2500 dolara yükseltti.

Bankanın analisti Fahad Tariq, “Altın için orta vadeli görünümümüz yukarı yönlü kalmaya devam ediyor ve ideal bir set oluşturduğu görülen makroekonomik faktörler bunu destekliyor” dedi. 2020 yılı için altın fiyatlarının 2000 dolar seviyesinde olmasını beklediklerini belirten Tariq, 2021 yılında ise altının ons fiyatının 2500 dolar seviyesine çıkacağını ancak 2022 yılında ise 2200 dolar seviyesine gerileyeceğini söyledi.

Altının ons fiyatı şu an itibariyle 1954 dolar seviyesinde.