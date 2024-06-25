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Dünya İsviçre'de sel: 1 ölü, 2 kayıp
Dünya

İsviçre'de sel: 1 ölü, 2 kayıp

Yeniakit Publisher
2024-06-25 09:11:00 -
İsviçre'de sel: 1 ölü, 2 kayıp

İsviçre’nin güneyinde şiddetli yağış ve eriyen karların yol açtığı sel ve toprak kaymasında, 1 kişi hayatını kaybetti, kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

İsviçre’nin güneyinde şiddetli yağış ve eriyen karların yol açtığı sel ve toprak kaymasında, 1 kişi hayatını kaybetti, kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Graubünden kantonundaki Misox Vadisi'nde sel nedeniyle bir kişinin kaybolduğu noktaya 8 kilometre mesafede cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Polis, kurtarma ekiplerinin kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.

Üç evin sel sularına kapıldığı, 3 aracın ise sürüklendiği bildirildi.

İsviçre Meteoroloji Servisi, bölgenin yaklaşık 1 saat içinde 124 milimetre yağış aldığını belirterek, bu miktardaki yağışın 30 yılda bir görüldüğünü duyurdu. (İLKHA)
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